Frölundatalangen skriver NHL-kontrakt

Han draftades som fyra av Detroit Red Wings i draften förra året.

Nu har Lucas Raymond skrivit sitt första NHL-kontrakt med den klassiska klubben. Under fredagen meddelade Detroit att de tecknat ett treårigt rookieavtal med Raymond med start nästa säsong.

UPDATE: The Detroit #RedWings today signed left wing Lucas Raymond to a three-year entry-level contract beginning with the 2021-22 season.



Details: https://t.co/n1ekoU4i1W pic.twitter.com/2fwFHjowK3