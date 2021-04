Klart: Almtuna förlänger med succéspelaren

Almtuna förlänger kontraktet med succéspelaren Johan Eriksson som under säsongen har imponerat stort.

– Han är en matchvinnare som kommer att ha en stor roll i powerplay kommande säsong, säger Almtunas sportchef Björn Danielsson.



Johan Eriksson gjorde succé i HockeyEttan-laget Strömsbro IF där han under säsongen har sprutat in poäng.

Som tvåa i HockeyEttans poängliga väcktes ett intresse från den HockeyAllsvenska-klubben Almtuna IS som lånade in forwarden.

Inledningen i Almtuna och HockeyAllsvenskan blev en direkt succé då 27-åringen prickade in två mål redan i debuten. Detta ledde till att Eriksson fortsatte i Almtuna och blev kvar säsongen ut.

Nu har Almtuna säkrat upp den poängstarke forwarden i ytterligare ett år.

– Johan Eriksson är en extremt skicklig spelare med väldigt bra spelsinne och känsliga händer. Han är en matchvinnare som kommer att ha en stor roll i powerplay kommande säsong, säger Almtunas sportchef Björn Danielsson till lagets hemsida.

Eriksson noterades under säsongen för 21 mål och 31 assist i HockeyEttan. I HockeyAllsvenskan hann poängsprutan noteras för sju mål och två assist på 12 matcher.

