”Det är väldigt tomt – vi är ett par centimeter från förlängning”

BIK Karlskoga var nära att hämta upp 1-6-underläge till 6-6.

Men Gustaf Thorells skott träffade utsidan av målet och i stället är deras säsong över.

– Det är ett par centimeter från att vi tar det till förlängning, säger tränaren Karl Helmersson i C More.

De såg inte ut att ha en chans att ta sig tillbaka in i matchen när Alex Hutchings satte 6-1-målet.

Men BIK Karlskoga vägrade ge upp och kravlade tillbaka upp till 6-5, men lyckades inte kvittera och i stället blev det sorti i semifinalen efter att Björklöven gjort två mål i tom kasse för att vinna med 8-5 och gå vidare till final.

– Vi pratade om att vi ville att det här skulle bli en vändning som de pratade om i 100 år men tyvärr räcker det inte ända fram. På något sätt är jag otroligt stolt över grabbarna här som verkligen försöker hela vägen. Det tyder på att vi haft en stark grupp. Det är tomt just nu, jag trodde vi skulle gå hela vägen, säger lagkaptenen Mikael "Daggen" Eriksson i C More efter matchen.



Det var också väldigt nära att det blev 6-6 för Karlskoga. Precis i slutminuten, med utplockad målvakt, fick Gustaf Thorell ett drömläge att sätta kvitteringen men fick inte ordentlig träff på pucken utan den gick i utsidan av målburen i stället för innanför stolpen.

– Det är små marginaler i hockey och det ser man ju verkligen där. Det är ett par centimeter från att vi tar det till förlängning, säger tränaren Karl Helmersson i C More.



”GRABBARNA HAR GJORT ETT OERHÖRT JOBB”

För Karlskoga är därmed säsongen över.



– Det blir väldigt tomt så här direkt efter slutsignalen. Det är jobbigt just nu att man förlorar och att det är slut men när man får lite distans till det här så ska vi vara nöjda. Vi ska vara jäkligt nöjda, grabbarna har gjort ett oerhört jobb men det är givetvis jättetungt nu, säger BIK-coachen.

Enligt Karl Helmersson kommer dock spelarna och klubben kunna vara stolta över årets säsong när allt summeras.

– Vi har verkligen gjort allt. Just nu är det ju väldigt tungt och tomt när det tar slut så här men om någon vecka kommer vi vara grymt stolta att vi gjort den här säsongen som vi gjort. Vi har gjort en resa tillsammans och grabbarna har ställt upp varje dag och lagt ner ett oerhört slit. De ska vara nöjda med säsongen, det har varit en bra grupp att jobba med, säger 41-åringen som gjorde sin debutsäsong som tränare i Hockeyallsvenskan.

