”Jag är ruskigt besviken – domarna ger dem chansen”

Björklöven gick vidare till allsvensk final efter att ha vunnit med 8-5 i den sjunde semifinalen mot Karlskoga.

Men efter matchen var tränaren Hans Wallson rejält irriterad – på domarna.

– Domarna kliver in och tar över hela showen och börjar plocka utvisningar till höger och vänster för att påverka matchbilden, säger han efter matchen.

Det blir Björklöven som tar sig vidare till finalen mot Timrå efter att ha slagit ut BIK Karlskoga med 4-3 i matcher.

Men det satt hårt inne.

Björklöven ledde med 6-1 men höll sedan på att tappa då Karlskoga reducerade till 6-5 samt hade ett drömläge att kvittera till 6-6 men i stället kunde Löven sätta två mål i tom kasse för att vinna med 8-5.

Det var en tagen Björklövenkapten som mötte C More efter matchen.

– Morsan måste ha fått en hjärtattack där hemma, ingen vågade nog kolla mycket där sista sekunderna. Jag vet inte vad som hände. Vi får fjärilar i magen där på slutet. Vi tar visningar, tappar klubbor och helt plötsligt sitter deras sikte bra. Helvete, jag vet inte… Men vi vann. Vi gör en bra match, om vi tar bort de här sista tio minuterna, säger Fredric Andersson i C More.

”RYCKER UTVISNINGAR FRÅN INGENSTANS”

Det blev högdramatiskt på slutet då BIK Karlskoga tog ut målvakten flera gånger om och satte fyra reduceringspuckar. Löven drog även på sig fyra tvåminutersutvisningar under matchens sista elva minuter vilket bidrog till att Karlskoga kunde kämpa sig tillbaka in i matchen.



Efter matchen valde då Lövens tränare Hans Wallson att kritisera domarna.

– Vi gör en kanonmatch i 60 minuter, jag tycker vi dominerar matchen fullständigt och har 6-1. Sedan kliver domarna in och tar över hela showen och börjar plocka utvisningar till höger och vänster. De får ju chansen, de ger ju dem chansen. Igen, säger han i C More och fortsätter:

– Jag är ruskigt besviken på det som händer, måste jag säga. De släpper allt första 50 och sedan från ingenstans börjar de rycka utvisningar för att påverka matchbilden. Jag är grymt imponerad av laget att vi lyckas hålla det till slut.

”BLEV SÅ JÄVLA FÖRBANNAD ATT JAG LÄMNADE HALLEN”

Även Björklövens sportchef Per Kenttä var ilsken på domarinsatsen i slutet av matchen.



– Jag vill inte kapa domarna, men det måste vara en bättre nivå. Man kan inte ha fängelseregler i 50 minuter och sen börja plocka för att det ska bli match igen. Jag blev så jävla förbannad att jag lämnade hallen, säger han i C More.



För Björklövens del väntar nu en final mot Timrå. För drygt ett år sedan spelade de final mot Modo men då avbröts säsongen på grund av Coronapandemin. Nu får de en ny chans att spela final och koras till allsvenska mästare.

– Det har varit ett långt år men nu är vi här. Det känns för jävla roligt, säger kaptenen Fredric Andersson.

