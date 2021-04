Jättelöftet flyttas upp – närmar sig NHL-debut

Poängligaseger i NCAA, Hobey Baker Award som den bästa collegespelaren, JVM-guld, NHL-kontrakt samt AHL-debut.

Det är vad Cole Caufield har uppnått hittills under säsongen 2020/21.

Nu ser han snart ut att kunna lägga till NHL-debut till den listan.

Den 20-årige talangen skrev på sitt första NHL-kontrakt med Montreal Canadiens i slutet av mars och fick sedan inleda i AHL. Med Laval Rocket så sköt Caufield tre mål och totalt fyra poäng på två matcher.

Därför belönas Caufield nu med att lyftas upp till Montreals taxi squad och under fredagen var han med på sin första träning med NHL-laget. Det innebär att han skulle kunna flyttas till "Habs" laguppställning och göra NHL-debut snart.

The Canadiens have recalled forward Cole Caufield from the AHL’s Laval Rocket to the taxi squad.



Goaltender Cayden Primeau has also been recalled on an emergency basis by the club. pic.twitter.com/AO5ZdnLeSl