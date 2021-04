"Önskat att deras matchserie ska bli så många matcher som möjligt"

I kväll avgörs det vilket lag Timrå får möta i den allsvenska finalen, Bik Karlskoga eller Björklöven. För Timrås formstarka toppcenter Albin Lundin spelar det ingen roll vilket lag det blir, men han gläds åt att de blivande motståndarnas serie gått till sju matcher.

– Det jag har önskat är att deras matchserie ska bli så bli så många matcher och gärna så många övertider som möjligt eftersom det kommer bli en väldigt tajt matchserie i finalen, säger Lundin till hockeysverige.se.



Timrå blev det första laget att ta sig till final i Hockeyallsvenskans slutspel. Efter sex dramatiska matcher mot seriens överraskningslag Västervik nådde Timrå ett av sina delmål. Nu väntar en tuff uppgörelse över sju matcher mot kvällens vinnare i drabbningen mellan Karlskoga och Björklöven om en plats i SHL nästa säsong.



En av Timrås viktigaste kuggar i Hockeyallsvenskans slutspel har varit Albin Lundin. På sex matcher mot Västervik svarade han för åtta poäng (4+4). Bland annat gjorde han ett hattrick i fjärde mötet. På tio slutspelsmatcher har han elva poäng (5+6) och är med det delad trea i den totala poängligan.

25-åringen upplever, som så många andra, att det är en viss skillnad på att spela slutspelshockey och vanligt seriespel.

– Det som skiljer är att det är lite tajtare och tuffare. Det krävs lite mer framför mål om du ska göra mål och det krävs lite mer noggrannhet i egen zon och framför egna målet, säger Albin Lundin till hockeysverige.se.

– I alla fall är det vad jag känt mest varit skillnaden i dom här matcherna. Alla matcher är väldigt tajta.



Tror du det handlar om att det fysiska spelet ”snäppar upp” eller att det är fokus och mentala bitarna som tar ett steg till?

– Både och tror jag. Dom fysiska spelarna kanske tänker lite extra mycket nu i slutspelet på att spela fysiskt och sådana grejer. Sedan handlar det mycket om skallen, att nu är det allvar.

Foto: Ronnie Rönnkvist

HAR LITEN SLUTSPELSERFARENHET

Albin Lundin spelade SHL-slutspel med Skellefteå säsongen 2018/19 och har ändå kunnat ta med sig lite av den erfarenheten in i det här slutspelet.



– Jag tror att det bara blev sex matcher i slutspelet där så jag är inte så rutinerad på slutspel.

– Det jag kan ta med mig är den här anspänningen, att ladda om till varje match och försöka komma ihop som grupp så bra som möjligt. Att pusha varandra och lite sådana grejer som jag kan ta med mig.

Om jag hade sagt till dig innan säsongen att Västervik skulle vara ett av dom fyra bästa lagen i Hockeyallsvenskan då serien var slut, vad hade du svarat då?

– Jag hade nog inte trott på dig då, skrattar Lundin.



Hur ser du tillbaka på den här matchserien mot Västervik?

– Det har varit en väldigt tajt och tuff matchserie. Vi har fått spela med den här pressen utifrån där det har förväntats att vi ska gå till final och sådana grejer. Det är tufft att spela med sådana förväntningar då man inte gjort det tidigare. Vi har killar som spelar sitt första slutspel i Hockeyallsvenskan. Bland annat är jag en av dom.

– Sett över matcherna tycker jag att det varit riktigt tajta matcher där alla mål varit superviktiga. Jacob (Johansson) och (Daniel) Marmenlind har varit otroligt bra i målen så det har verkligen varit en utmaning i alla situationer.

– Sedan tycker jag att det lag som varit bäst i matcherna inte lyckats göra mål utan i stället fått ett mål i arslet.

Lundin hyllar också Västervik som lag och deras styrkor.

– Västervik är väldigt disciplinerade. Dom gör samma sak hela tiden samtidigt som dom spelar hårt och är tajta i försvarszonen. Jag tycker också att dom har många tunga spelare som är bra i närkampsspelet. Spelare som vi verkligen har fått jobba med och försöka utmana oss själva till att vinna våra en mot en situationer. Dom har verkligen varit svåra att möta.

Dahlén, Lööke och Lundin jublade ofta under serien mot Västervik. Foto: Bildbyrån/Pär Olert

EN VASS TOPPKEDJA

25-åringen från Sollentuna tycker hans eget spel mot Västervik fungerade bra.



– Jag tycker att det har känts bra för mig både i kropp och i skallen. Vi i vår kedja (Lundin, Jonathan Dahlén och Jens Lööke) fick i gång vårt spel mycket bättre i den här matchserien. Det har verkligen varit ett steg framåt både för mig och min kedja.



Kan du själv känna att just er kedja har ett litet ok på era axlar då ni förväntas producera i match efter match?

– Det är inget jag tänker på. Vi alla tre vet att vi är bra spelare. När vi spelar på topp vet vi vad vi har gjort och kan göra under matcherna.

– För oss handlar det om att vi ska lita på oss själva för då kommer det andra av sig själv. Vi vet vad vi kan och har också bevisat det så jag tycker inte att vi ska ha någon press på så vis.

– Den press vi känner är den vi sätter på oss själva när vi vet vad vi kan. Utifrån det försöker prestera.

Förutom att ni är tre kompetenta spelare, vad är nyckeln till er kedjas framgångar?

– Vi är medvetna om varandras styrkor och svagheter. Vi täcker upp för varandra, hjälper varandra och sätter dom andra i bra positioner. Jag vet att ”här har Lööke” sin styrka” och ”här har Dahlén sin styrka”.

– Då försöker jag sätta dom i sådana lägen så mycket som möjligt. Vi försöker hjälpa varandra jäkligt mycket på så vis.



Timrå var tidigt ute och sa att målet är SHL, hur har ni jobbat för att inte börja titta så långt fram utan bara till nästa match och nästa byte?

– Det tycker jag inte har varit något problem alls. När vi gick in i den här säsongen blev det väldigt tydligt att det inte var då eller under säsongen vi skulle vara som bäst. Det var inte då det var ”do or die”.

– Vi har verkligen tagit det lugnt och jobbat att det är SHL som gäller, vilket jag tycker har varit väldigt skönt. Då har jag hela tiden vetat att det inte gör någonting om man känner sig lite sliten eller trött en match under serien. Vi har vetat att det är en transportsträcka vi skulle ta oss igenom på bästa möjliga sätt för att vara så bra möjligt nu på slutet.



Nu är det fortfarande oklart om det blir Björklöven eller Karlskoga, hur går dina tankar kring vilket lag som passar Timrå bäst?

– Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Jag har bara fokuserat på vår matchserie. Det jag har önskat är att deras matchserie ska bli så många matcher och gärna så många övertider som möjligt eftersom det kommer bli en väldigt tajt matchserie i finalen.

