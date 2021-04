Stjärnmålvakten i coronaprotokoll - debutanten vann

– Han gjorde ett bra jobb för oss, säger coachen Jared Bednar.

Philipp Grubauer har varit en av NHL:s bästa målvakter under säsongen och har vunnit 25 av 34 matcher. Han har varit given förstemålvakt, och även om Colorado de senaste veckorna tagit in både Jonas Johansson och Devan Dubnyk råder det inga oklarheter kring vem som kommer vara lagets förstemålvakt i slutspelet.

Nu tvingas tysken dock vila. En stund före nedsläpp i nattens match mot St. Louis meddelade Colorado nämligen att Grubauer sätts upp på NHL:s coronaprotokoll.

– Det var planerat att han skulle starta. Vi var redo att gå med honom. Men det kommer dröja åtminstone 14 dagar innan han kan spela igen. Det är långt ifrån idealiskt, men jag vet att han kommer vara hungrig att kastas in i det igen när han är frisk, sade coachen Jared Bednar.

"VAR LITE DARRIG"

Därför fick Devan Dubnyk, som hämtades in nära trade deadline, debutera för Colorado. Veteranen hade haft en tung säsong med bara tre segrar på 16 matcher, en räddningsprocent på 89,8 och en GAA på 3,17 innan han hämtades in av topplaget Avalanche. Och där fick han i alla fall inleda med en seger. 34-åringen räddade 31 av 34 skott i 4-3-vinsten mot Blues.

– Det kändes okej. Jag var lite darrig i början och släppte en del returer. Det är klart att jag kände av en del nerver eftersom det var min första match i mitt nya lag. Men jag fick med mig en seger och kände mig bättre och bättre ju längre matchen led.

Colorado är Devan Dubnyks fjärde klubb i NHL. Tidigare har han spelat för Edmonton och Minnesota, förutom det San Jose Sharks han hämtades ifrån förra veckan.

– Han är en erfaren kille. Han har spelat mot St. Louis tidigare. Han har spelat i den här arenan den här säsongen redan. Du vill kunna luta dig mot dina veteranspelare, och det var därför vi tog in honom. Han gjorde ett bra jobb för oss, berömde coach Bednar.

GLÖDHETA

Colorado Avalanche är i en hysterisk form och har vunnit 17 av sina 20 senaste matcher. I nattens vinst gjordes målen av Pierre-Edouard Bellemare, J.T. Compher, Mikko Rantanen och Brandon Saad. Mike Hoffman gjorde två mål för St. Louis, för andra matchen i rad, och fick hjälp med målgörandet av Vince Dunn.