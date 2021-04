Nytt mål från Zibanejad – matchvinnare i natt

Mika Zibanejad fick iklä sig matchvinnarrollen i natt, då han i den första perioden kunde ge New York Rangers ledningen med 1–0 efter att han överlistat Mackenzie Blackwood på ett friläge.

Målet var hans tolfte sedan den 17 mars, vilket innebär att svensken har gjort flest mål i hela NHL under denna fyraveckorsperiod.

– När pucken går in så får man lite mer självförtroende. Nu går puckarna min väg och det är skönt att kunna bidra, säger Zibanejad till NHL.com.



FÖRSTA NOLLAN AV SJESTIORKIN

1–0-målet blev det matchvinnande målet för Rangers, då ryske målvakten Igor Sjestiorkin höll karriärens första NHL-nolla.



– Igor har varit kanon. Han var helt fantastisk ifjol och vi vet vilken typ av målvakt han är, säger Zibanejad till New York Post.



Sjestiorkin räddade 27 skott i matchen.

– Jag vill tacka alla spelare som blockerade skott, speciellt i slutet av matchen då det var så betydelsefullt för mig att få den här segern och nollan. De gjorde det för mig och jag är tacksam, säger Sjestiorkin till NHL.com.



New Jersey Devils – New York Rangers 0–3 (0–1, 0–0, 0–2)

New Jersey: –

New York: Mika Zibanejad (15), Artemij Panarin (13), Pavel Butjnevitj (16).