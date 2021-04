Smällen: Storstjärnan missar resten av säsongen

Buffalo Sabres har haft en oerhört tuff säsong och de även tvingats klara sig utan lagkaptenen och storstjärnan Jack Eichel i över en månads tid.

Nu kommer skadedomen från Buffalos sida.

Under onsdagen meddelade de att Eichel är drabbad av ett diskbråck i nacken som tvingar honom att ställa in resten av årets säsong.

Injury update: captain Jack Eichel will miss the remainder of the season due to a herniated disc in his neck.



Eichel is expected to be healthy and ready to play at the beginning of the 2021-22 season.



Details: https://t.co/7a0Ekah5Pj pic.twitter.com/xGHJbcnzdF