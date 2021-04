FINALKLARA: "Det kan inte bli bättre"

– Det kan inte bli bättre, säger Sebastian Hartmann i C More.

De vann grundserien i överlägsen stil och klev in i slutspelet som storfavorit. Nu har Timrå, som första lag, blivit klara för årets hockeyallsvenska final. Seriesegraren besegrade Västervik med 2-0 på bortaplan i den sjätte semifinalen och kan nu se fram emot en final.

Jonathan Dahlén - vem annars? - gjorde 1-0 spel fem mot tre. Jacob Olofsson satte 2-0 i spel fem mot fyra. Sen stängde Sebastian Hartmann butiken genom att sätta 3-0 i tom kasse i slutminuterna, med viss hjälp av stjärnbacken Michael Kapla som nog var den som lade in pucken i tom kasse.

– Västervik gör det bra tycker jag. De krigar på och gör det svårt för oss. Men det kändes som att luften gick ur dem lite när vi fick in 2-0-pucken, säger Hartmann till C More.

"KLART MAN ÄR LESS"

För skrällaget Västervik, som slutade femma i serien och sen slog ut Södertälje, sprack alltså drömmen om SHL-spel under tisdagskvällen.

– Det är klart man är less när man åker ut på målsnöret, eller vad man nu ska kalla det. Det är blandade känslor, sade tränaren Mattias Karlin.

Karlin ryktas vara klar för Modo men ville inte kommentera huruvida kvällens match var hans sista i Västerviks bås eller inte.

I morgon kan det bli klart vilka Timrå får möta i den allsvenska finalen, där en SHL-plats står på spel. Vinner Björklöven den sjätte semifinalen mot BIK Karlskoga är de vidare till finalserien. Vinner Karlskoga blir det en sjunde match.

– Vi får se vilka vi får möta. Vi ska göra vår grej och har satt upp som mål i laget att vi ska gå upp i SHL. Ska man gå upp ska man slå alla lag, så det spelar absolut ingen roll vilka vi får möta, konstaterar Sebastian Hartmann.

Throwback: Jonathan Dahlén draftas

Matchrapporter: Västervik vann – reducerar matchserien mot Timrå Blev hattrickhjälte - avgjorde i sudden Västervik vann – reducerar matchserien mot Timrå