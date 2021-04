Uppgifter: Ingen trejd för Ullmark – stannar i Buffalo

Buffalo Sabres är stora säljare inför årets Trade Deadline då de redan trejdat bort Jonas Johansson, Eric Staal, Brandon Montour och Taylor Hall.

Även lagets förstemålvakt, Linus Ullmark, har ryktats vara aktuell för en flytt bort från Sabres.

Men nu ser det dock ut som att burväktaren i stället blir kvar i Buffalo. Enligt AP:s Buffalo-reporter John Wawrow blir det dock ingen trejd för Linus Ullmark under måndagen, Han uppger att klubben inte kommer skicka i väg svensken utan i stället hoppas att de ska kunna komma överens med Ullmark om en kontraktsförlängning och vill fortsätta sina förhandlingar under säsongens avslutning.

Cross goalie Linus Ullmark from being moved today. Staying with #Sabres in hopes two sides can work out a contract.

Det verkar dock som att det ska en hel del till för att Linus Ullmark ska skriva på ytterligare en kontraktsförlängning med Sabres. Tidigare i dag kom nämligen The Fourth Periods David Pagnotta med uppgifter som gör gällande att svenskmålvakten kommer att testa free agent-marknaden efter årets säsong.

Per sources, the Buffalo Sabres and G Linus Ullmark will not get a contract extension ironed out by the deadline. While he is not closing the door on the Sabres, Ullmark is expected to test the free agent waters as a UFA this July.