Livsviktig seger för HV71 – reducerar kvalserien

Det blev 2-1 tre gånger när lagen möttes under grundserien och Brynäs vann de första två kvalmatcherna med 2-1.

Det var därmed redan skrivet i stjärnorna att det skulle bli 2-1 även i kvällens tredje kvalmatch men den här gången var det HV71 som gick segrande ur striden.

Men det var Brynäs som sköt första målet.

Emil Molin blev målskytt i både första matcherna lagen emellan och skulle naturligtvis då även skjuta in en puck i kväll. Han höll sig framme i slottet och kunde stöta in 1-0 i powerplay åtta minuter in i andra perioden.

Mindre än en minut senare skulle dock HV:s målkung Fredrik Forsberg kliva fram för att kvittera till 1-1 efter en soloprestation och det var jämnt mellan lagen efter två perioder.

HV71 fick inleda den tredje perioden i powerplay och endast 24 sekunder in i perioden slog SHL:s bästa powerplay till genom ett handledsskott av Anton Wedin.

Brynäs tvingades då pressa på för att kvittera till 2-2 och tvinga fram en förlängning men Gävlelaget lyckades inte få hål på Jonas Gunnarsson i HV-målet.

I stället kunde Jönköpingslaget hålla tätt de sista minuterna för att säkra vinsten i den tredje matchen i Play Out-serien.

Brynäs leder därmed med 2-1 i matcher inför den fjärde kvalmatchen som spelas nere i Jönköping på torsdag.

