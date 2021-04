Edmonton stärker upp försvaret – med rysk veteranback

De är riktigt bra på att göra mål – men släpper samtidigt också in en hel del mål bakåt.

Edmonton Oilers har därför haft som mål att ge sig ut på trejdmarknaden för att bli kvitt sina problem i försvarsspelet.

Nu har de också hittat sin lösning. Enligt NHL Networks Kevin Weekes har Oilers trejdat till sig ryske Dmitrij Kulikov från New Jersey Devils i utbyte mot ett draftval.

**Breaking News ** @NJDevils likely to send D Kulikov to @EdmontonOilers foe a Draft Pick @TSNHockey @NHLNetwork @NHL #HockeyTwitter

Senare under kvällen bekräftades även övergången och det är ett villkorligt fjärderundeval som Oilers ger upp för att få loss ryssen.

Edmonton har tidigare under dagen ryktats vara ute efter Jamie Oleksiak i Dallas Stars men de uppges ha ansett att Stars begärde för mycket för Oleksiak och ska därför i stället ha valt att satsa på Kulikov.

The #Oilers have acquired defenceman Dmitry Kulikov from New Jersey in exchange for a conditional fourth-round pick in 2022. #LetsGoOilers pic.twitter.com/u9SRI14wH7