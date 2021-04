Colorado värvar tillbaka ännu en till svensk

Mellan 2015 och 2019 spelade Carl Söderberg för Colorado Avalanche efter att ha anslutit till klubben som free agent från Boston Bruins. I juni 2019 frejdade Colorado centern till Arizona Coyotes som han representerade i fjol.

Den här gången har Söderberg spelat för Chicago Blackhawks. När han nu sitter på ett utgående kontrakt med klubben väljer klubben att trejda honom – till Colorado Avalanche.

I utbyte får Blackhawks centern Josh Dickinson och rättigheterna till collegeforwarden Ryder Rolston.

We have acquired Carl Soderberg from Chicago.#GoAvsGo pic.twitter.com/TEOy2iNfUB — Colorado Avalanche (@Avalanche) April 12, 2021

Söderberg har svarat för sju mål och 15 poäng på 34 matcher för Chicago den här säsongen. Under NHL-karriären har det blivit 586 matcher och 295 poäng för 35-åringen.

Dickinson, 23, har uteslutande spelat farmarlagshockey under sin karriär och kommer närmast från spel med Utah Grizzlies i AHL.

Rolston, 19, gör sin första säsong på University of Notre Dame i NCAA. Han draftades som 139:e spelare av Avalanche i femte rundan av fjolårets draft. Han är son till den tidigare Colorado-spelaren Brian Rolston som spelade över 1 200 NHL-matcher under 17 säsonger och vann Stanley Cup med New Jersey 1995.

