Tidigare LHC-forwarden till Detroit - i stor trejd

Washington Capitals hade inte gjort mycket väsen av sig på trejdmarknaden fram till måndagens trade deadline. Men när klockan hade passerat 21.00 brände det till.

Då meddelade nämligen klubben att man värvat forwarden Anthony Mantha från Detroit Red Wings i utbyte för forwardsduon Jakub Vrána och Richard Pánik Red Wings får även ett val i första rundan 2021 och ett val i andra rundan 2022.

NEWS | The Washington Capitals have acquired forward Anthony Mantha from the Detroit Red Wings for forwards Jakub Vrana and Richard Panik, a 2021 first round pick and a 2022 second round pick.