McDavids kritik mot NHL: "Vet inte hur ligan tänkte där"

Edmonton Oilers föll med 0–5 mot rivalen Calgary Flames i natt. Lagets kapten och storstjärna var inte bara irriterad över lagets spel i matchen, utan framför allt NHL och deras beslut att planera in en lång minnesstund för den avlidne Oilers-spelare Colby Cave innan matchen.

– Jag vet inte hur ligan tänkte där, säger McDavid till Sportsnet.

Det är i dag precis ett år sedan Edmonton Oilers-forwarden Colby Cave avled i sviterna efter en hjärnblödning. Han blev 25 år gammal.

Under lördagen, några timmar innan nattens möte mellan Calgary Flames och Edmonton Oilers, hade NHL planerat in en minnesceremoni för Cave, där man bland annat hans familjemedlemmar och fästmö Emily höll minnestal.

Edmonton Oilers spelare följde ceremonin inför matchen, deras tredje på de fyra senaste dagarna, och förlorade sedan med 0–5 efter en av säsongens blekaste insatser. Connor McDavid var kritisk till lagets uppträdande – men också till ligans beslut att ha minnesstunden alldeles innan matchen.

– Det är att begära mycket av grabbarna att behöva sitta igenom något sådant, att minnas sin lagkamrat och se vad hela familjen går igenom och sedan förväntas prestera efter det. Jag vet inte hur ligan tänkte där faktiskt, sade han enligt Sportsnet efter matchen.

– Jag vill inte använda det som en ursäkt, men det har varit en tuff dag. En tuff dag för Emily, Cave-familjen och hela Edmonton Oilers.

"You’re asking a lot from guys, to sit through something like that, remember your teammate (Colby Cave), see what the whole family is going through, and be expected to perform that night. I’m not sure what the league was really thinking there.” — McDavid.