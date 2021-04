Från petad – till målskytt: ”Sjukt kul”

Karl Johansson hade inte fått spela en enda match i semifinalserien men togs tillbaka in i truppen inför kvällens match.

Då klev backen fram och blev målskytt när Björklöven kvitterar till 2-2 i matcher.

– Det är sjukt kul att vara tillbaka med gubbarna och spela igen, säger han till C More.

Det är otroligt tuff konkurrens på Björklövens backsida den här säsongen då de har nio riktigt bra backar.

Fråga bara Karl Johansson.

Han gjorde fjärde flest poäng bland lagets backar under grundserien men har bara fått spela en enda match i slutspelet, vilket var i kvartsfinalen mot Mora.

I semifinalserien mot BIK Karlskoga har han endast fått sitta på läktaren men till kvällens fjärde match lagen emellan var 28-åringen tillbaka i laguppställningen.

Det förvaltade han på bästa sett genom att göra ett av målen när Björklöven vann med 6-3.

– Jag kom precis ut från båset och ser att Gurra (Possler) får pucken. Jag vet att han ser mig där för jag tänker att han har ganska bra läge att skjuta själv också. Jag var helt ren där, helt öppet mål. Jag försöker skjuta högt på samma sida så att det blir en längre förflyttning för målvakten, säger Karl Johansson till C More.

KARLSKOGA FICK MÅL BORTDÖMT

Karlskoga tog ledningen i den första perioden genom Gustaf Franzén men endast elva sekunder senare kvitterade Alexander Wiklund till 1-1 och i slutet av perioden kunde även Björklöven ta ledningen med 2-1.

David Lilja satte 2-2 i den andra innan Karl Johansson satte sitt mål. Karlskoga trodde sedan att de kvitterat till 3-3 men målet godkändes inte då domarna hade blåst av för en utvisning på BIK:s Åke Stakkestad. I det efterföljande powerplay-spelet kunde sedan Francis Perron skjuta 4-2 till Björklöven.

Tidigt i den tredje kunde Björklöven sätta 5-2 genom Alex Hutchings för att döda matchen. Karlskoga reducerade visserligen i slutet genom Gustaf Thorell men närmare kom de inte utan att Björklöven kunde vinna med 6-3 efter att Pontus Andreasson gjort mål i tom kasse.

Det är därmed kvitterat till 2-2 i matcher i semifinalserien som nu vänder tillbaka ner till Karlskoga.

TV: Leif Boork i Wikegård vs

Matchrapporter: Björklöven vann och kvitterade mot BIK Karlskoga Toppmålvakten skadad – då storspelade reserven Seger för Björklöven som utjämnade mot BIK Karlskoga