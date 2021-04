Stor trejd i NHL – Tampa landar eftertraktade backen

Inför måndagens Trade Deadline i NHL är det ett namn som toppar listorna över mest jagade bytet och det har varit David Savard.

Den 30-årige backen, som tillhör Columbus Blue Jackets, blir unrestricted free agent till nästa säsong och har därför länge ryktats vara på väg bort och ansluta till ett topplag som en rental.

Det har varit väldigt många klubbar som har visat intresse för att ta in Savard innan Trade Deadline men nu är det klart vilken klubb det blir.

Tampa Bay Lightning rustar truppen ordentligt inför avslutningen på säsongen genom att plocka in David Savard men det krävs en stor trejd med tre inblandade lag för att få dealen i lås.



Först skickades Savard från Columbus Blue Jackets till Detroit Red Wings i utbyte mot AHL-backen Brian Lashoff och Columbus behåller då samtidigt 50 procent av Savards lönetaksträff på 4,25 miljoner dollar.

Därefter trejdas Savard från Detroit Red Wings till Tampa Bay Lightning i utbyte mot ett fjärderundeval i årets draft. Samtidigt behåller Detroit 50 procent av Savard återstående lön på 2,125 miljoner dollar.

I den tredje trejden skickas Brian Lashoff från Columbus Blue Jackets till Tampa Bay Lightning i utbyte mot ett förstarundeval i årets draft samt ett tredjerundeval i nästa års draft. Tampa skriver dock att Lashoff kommer att lånas tillbaka till Detroits AHL-lag Grand Rapids Griffins.

Resultatet blir:



Tampa Bay Lightning får David Savard med en lönetaksträff på drygt en miljon dollar.

Columbus Blue Jackets får ett förstarundeval 2021 och ett tredjerundeval 2022.

Detroit Red Wings får ett fjärderundeval 2021 samt behåller Brian Lashoff i AHL.

Here's the three-way trade between Tampa, Detroit and Columbus landing Savard in Tampa ⤵️ pic.twitter.com/ZCVCpaogkR