Tidigare landslagsmannen storspelade – reducerade semifinalserien

Malte Strömwall kunde igår reducera semifinalserien i Gargarin Cup-slutspelet till 3-1 i matcher.

Detta genom att spela fram till SKA St Petersburgs första mål och sedan styra in lagets andra i 3-1 segern mot CSKA Moskva.



Semifinalserien i Gargarin Cup-slutspelet mellan SKA St Petersburg och CSKA Moskva har blivit en riktig svenskuppvisning.



I semifinalserien har båda lagens svenska målvakter Lars Johansson och Magnus Hellberg storspelat, men i natt var det en annan svensk som visade prov på bra form.



Den 26-årige svenskforwarden Malte Strömwall stod för både en assist tidigt i matchen och hittade själv nätet i den andra perioden när han styrde in en puck framför mål.

60 seconds to recap Game 4 of WCF, when SKA got its first W.#GagarinCup pic.twitter.com/40rgViuwCt