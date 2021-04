Förklaringen - till den udda utrustningen

– Det är väl ingen bra färgkombo kanske, säger Stéen till hockeysverige.se.

Succémålvakten Tim Juel har haft ett järngrepp om förstaspaden i BIK Karlskoga. När Juel olyckligt gick sönder i den andra semifinalmatchen mot Björklöven kastades rutinerade Stefan Stéen in i kassen.

Comebacken, hans första match på två månader, var tuff med fem insläppta mål. Igår tog han dock en gruvlig revansch och var planens gigant när det skadeskjutna BIK Karlskoga förlängningsvann med 2-1 på bortaplan och tog tillbaka kommandot i semifinalserien.

– Det var jättekul att spela. Svinroligt till och med. Det är sådana här matcher man tränar för. Det var rätt skönt att få det där inhoppet matchen innan också, så man fick damma av lite rost. Det var ett tag sedan man spelade, säger Stéen till hockeysverige.se dagen efter segermatchen där han räddade 35 av 36 skott.

Hur ser du på matchen överlag?

– Vår förstaperiod är fantastisk. Det dröjde väl 15-16 minuter innan de ens hade ett skott på mål. Det var kanske inte den matchbilden jag hade räknat med mot Björklöven på bortaplan. Sen blev det lite annorlunda i den andra perioden, kan man väl säga. Då kom de igång och vi stod lite väl mycket på hälarna. Då var det skönt att kunna steppa upp själv, säger 28-åringen.

– Det är ställningskrig i tredje, sen får vi 1-0 och då blir det att de tar över lite mer. Det blir en liten lärdom för oss, att vi måste fortsätta spela även fast vi leder. De får 1-1 och då kan det bli lite psykologiskt tungt inför förlängningen, men så var det inte. Det kändes jävligt bra i periodpausen innan övertiden och sen kom vi ut riktigt bra där. Vi fick ett powerplay och där avgör vi matchen. Men det där är glömt nu. Nu är det fokus på morgondagens match. Vi har vunnit två matcher men vi ska vinna fyra för att gå till final.

Förutom Tim Juel saknar BIK Karlskoga tunga namn som Wilhelm Westlund, Filip Roos och Mikael "Daggen" Eriksson.



Många hade räknat ut er med tanke på alla skador. Hur har hela den här skadeproblematiken påverkat er?

– Först och främst är det jävligt tråkigt, det är våra kompisar som är skadade. Men det hör samtidigt "te" ett slutspel. Alla slutspel jag har spelat har det kommit skador, det slår aldrig fel. Nu har det ju varit en del brutala skador för oss, men samtidigt fick vi tillbaka "Linkan" (David Lindquist) och det var superbra för oss. Alla som har kommit in har gjort ett jävligt bra jobb, måste jag säga.

Stefan Stéen sitter på en rutin som få andra i det allsvenska slutspelet gör. Han har varit med och vunnit SM-guld med både Skellefteå och Växjö, och har dessutom spelat SHL-hockey även med Färjestad och Örebro.

– Allt man har varit med om är bra erfarenheter att ta med sig nu, givetvis är det så. Har man varit med tidigare går man in i det med en annorlunda känsla. Första gången är allting nytt och spännande, då kan det komma in annorlunda känslor utöver de klassiska nerverna. Så det är klart jag har en fördel av att ha gått igenom den här typen av grejer förut, säger värmlänningen.

Den uppmärksamma tittaren har kunnat se att Stefan Stéen, till den i övrigt blå/mörka målvaktsutrustningen, har börjat spela med en röd plockhandske som sannerligen sticker ut. Det är inte vilken plock som helst Karlskogamålvakten dragit på sig - utan den tillhör faktiskt hans tidigare lagkompis i Örebro: Jhonas Enroth.

– (Skratt) Ja, det stämmer faktiskt.

Vad är storyn är?

– Storyn är egentligen inte mer än att jag inte var nöjd med mina egna plockar och han inte var nöjd med den där. Den låg bara och dammade, så då är det bättre att jag använder den.

Är det här en metod du testat tidigare?

– Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Men vår säljare på Bauer fick leta fram något och det där var det som fanns. Det är superbra att jag får använda den. Det är väl ingen bra färgkombo kanske, men det är speciella tider nu. Det gäller att ta vad som finns och spara in på varenda krona, skrattar målvakten.

– Det är skönt att ha den. Jag gillar den uppenbarligen mer än han gör.

Det här är inte första gången Jhonas Enroths utrustning används av en annan målvakt. 2019 var det New Jerseys målvakt Mackenzie Blackwood som spelade med svenskens plock.

– Åh fan, där ser man. Han är snäll, Jhonas. En fin pojk som skickar ut grejerna. Nästan som en liten jultomte, avslutar Steen med ett skratt.

Fun fact from @KellyHrudey: @NJDevils' MacKenzie Blackwood is a big fan of Jhonas Enroth's glove, so much so that he's actually using it until his arrive from the manufacturer. pic.twitter.com/4blbWDUa7E