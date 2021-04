Boqvist matchvinnare – med säsongens första mål

New Jersey Devils spelade i natt sin första match utan trejdade veteranduon Kyle Palmieri och Travis Zajac. Det visade sig gå riktigt bra.

Devils vann med 6–3 mot Buffalo Sabres efter att en svensk iklätt sig rollen som matchvinnare. Efter att Sabres gått från 1–3 till 3–3 i den andra perioden klev Jesper Boqvist fram och satte säsongens första NHL-mål.

22-åringen, som matchade med Timrå i Hockeyallsvenskan under hösten, tryckte sin in på kassen och fick pucken förbi Linus Ullmark knappt halvvägs in i den tredje perioden efter förarbete av Michael McLeod.

DAHLIN TILL 100 POÄNG I KARRIÄREN

Boqvist sköt fyra NHL-mål som rookie i fjol. Den här säsongen hade det blivit två assist på elva matcher med Devils innan nattens fullträff. Utöver spel i Timrå har han även hunnit med sju poäng (2+5) på åtta matcher med farmarlaget Binghamton Devils i AHL.

Annars kretsade det mesta i Devils kring topplinan med Jack Hughes, Jegor Sjarangovitj och Janne Kuokkanen. Den unga duon svarade för nio poäng tillsammans efter att ha svarat för 1+2 vardera. Tjecken Pavel Zacha bidrog dessutom med två powerplay-mål efter att Jesper Bratt noterats för assist på båda målen.

I Buffalo svarade Rasmus Dahlin för NHL-karriärens hundrade poäng i form av en assist medan Victor Olofsson sköt säsongens elfte mål. Linus Ullmark släppte in fem mål på 37 skott. Devils sista mål kom i tom kasse.

Buffalo - New Jersey 3–6 (1–3, 2–0, 0–3)

Buffalo: Victor Olofsson (11), Tage Thompson (3), Jeff Skinner (4) (Rasmus Dahlin).

New Jersey: Pavel Zacha 2 (10) (Jesper Bratt 2), Jack Hughes (8), Jesper Boqvist (1), Jegor Sjarangovitj (9), Janne Kuokkanen (6).