Smällen: Nyckelbacken drabbad av hjärnskakning

Timrå IK har redan tappat Viktor Lodin i semifinalserien mot Västervik.

Nu meddelar laget att även nyckelbacken Patrick Wiercioch har drabbats av en hjärnskakning och blir borta ett tag.

Efter den andra semifinalmatchen mot Västervik kunde Timrå konstatera att man skulle få klara sig utan succéspelaren Viktor Lodin efter att denne drabbats av en hjärnskakning.

Nu kommer nästa skadesmäll för seriesegrarna.

I gårdagens tredje semifinal fick Patrick Wiercioch kliva av efter att ha fått en motståndares klubba i ansiktet i samband med en tackling. Nu meddelar Timrå att den kanadensiske backen också har drabbats av en hjärnskakning.

– Efter vidare undersökning har vi lyckligtvis kunnat utesluta någon fraktur på Patrick Wiercioch. Dessvärre har han drabbats av en hjärnskakning och behöver därför genomgå hjärntrappan. Han missar därmed med säkerhet de kommande matcherna, säger lagläkaren Christian Johansson till klubbens hemsida.

Patrick Wiercioch värvades in till Timrå under säsongens gång och stod för sju assist på elva matcher under grundserien. I slutspelet har han gjort fem poäng på sju matcher. Den förre NHL-backen blev hjälte för Timrå när de säkrade avancemang till semifinalerna då han sköt ett hattrick i den fjärde kvartsfinalen mot AIK.

