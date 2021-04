NHL-TIMMEN: Svensken som skulle passa bra i Pittsburgh

12 april smäller det! 21.00 på måndag kväll, svensk tid, stänger NHL sitt transferfönster.



I NHL-timmen gör Linus, Uffe och Jonatan en stor genomgång av merparten av lagen i ligan för att försöka nysta ut hur de kan tänkas agera. Vilka är köpare och vilka är säljare?

* New York Islanders värvar Kyle Palmieri och Travis Zajac från New Jersey Devils – vem vinner på den trejden?

* Ska Philadelphia Flyers agera säljare efter sin svaga säsong – och hur gör de då med Erik Gustafsson?

* En svensk till Pittsburgh Penguins? Ja, i alla fall om Jonatan Lindquist får bestämma.

* Vem är den här backen David Savard som alla plötsligt pratar om?

* Har Detroit Red Wings över huvud taget några spelare som kan vara av intresse för andra klubbar?

* Kan Ryan Getzlaf bli trejdad från Anaheim?

* Kan Winnipeg Jets landa den där backen man är i så stort behov av?

* Uffe Bodin oroar sig över Erik Brännströms framtid i Ottawa Senators.

* Och hur lyckas grabbarna totalt glömma utmanaren Carolina Hurricanes mitt upp i allting!?

Detta och väldigt mycket annat i det 330:e avsnittet av NHL-timmen!

Hållpunkter

7:53 Trejden mellan Islanders och Devils

13:20 Vi pratar INTE om Buffalo

16:47 Boston jagar målskytt

19:48 Behöver Washington verkligen en målvakt?

23:10 Svensk till Pittsburgh?

25:52 Philadelphias eftertraktade center

29:14 Florida är skyldiga att förstärka

31:13 Vad kan Tampa Bay göra?

33:35 Chicago mot slutspel - men säljer?

37:22 Är det kört för Dallas?

38:59 Vilka av Detroits veteraner är attraktiva på marknaden?

42:54 Mäktiga Colorado

50:39 Kan Minnesota hitta en center?

53:15 Bakbundna händer i Las Vegas

56:49 Vi klumpar ihop Arizona, St. Louis, Los Angeles, San Jose och Anaheim

1:04:29 Winnipeg vill förstärka - men kan de?

1:09:23 Försiktig hållning i Edmonton

1:13:49 Total utförsäljning i Calgary, tack!

1:16:54 Montreal har läget - go for it!

1:18:59 Rea på veteraner i Ottawa

1:23:13 Vi glömde visst ett lag... Vad bör Carolina förstärka med?

1:30:22 Lindquiz

Medverkande



Jonatan Lindquist

Uffe Bodin

Linus Hugosson

