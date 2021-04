Självkritiken efter kaoset: ”Katastrof – det blev jättedåligt”

Brynäs sparkade både Peter Andersson och Viktor Stråhle under uppmärksammade former.

Nu är klubbdirektören Michael Campese självkritisk över hur det hela hanterades.

– Det blev inget bra, det blev jättedåligt, säger han i C More.

Under helgen fick både Peter Andersson och Viktor Stråhle sparken av Brynäs IF – men tränarduon fick inte reda på det av klubben utan läste det först i media.

Därefter fick de båda beskedet om sin sparkning via telefon på bussen hem från Oskarshamn samt via mejl under söndagen.

Nu är klubbdirektören Michael Campese självkritisk mot hur det hela hanterades.

– Det är katastrof och läckan gör att det blir helt ohanterbart. En av de saker som vi ser allvarligast på är just läckaget. Det har framstått i vår analys att det är något som vi måste bli mycket skickligare på, säger Campese i en intervju med C More och fortsätter:

– Man kan diskutera alltihop. Det är inte helt rätt skött på något sätt. Man blir pressad som ledare, det måste man ha klart för sig. Vi ville träffa vederbörande människor på söndagen och sedan får vi veta i sittande möte att det har kommit ut. Det blev inget bra, det blev jättedåligt.

”DET HÅLLER JAG INTE MED OM”

Även sportchefen Michael Sundlöv har sagt upp sig med omedelbar verkan efter Brynäs beslut att sparka Andersson och Stråhle. Sundlöv berättade i en intervju med Aftonbladet att han försökt få tag på Michael Campese utan resultat.

– Både jag och Peter har sökt Campese i helgen, men inte fått några svar, sade han till Aftonbladet.



Michael Campese menar dock att det inte stämmer.

– Det där håller jag inte riktigt med om. Jag har själv skickat sms till både Micke och Peter att jag ville träffa dem på söndagsmorgonen och diskutera uppkommen situation, säger han i C More.

