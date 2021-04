Uppgifter: Gör ett sista försök att förlänga med stjärnan

Kyle Palmierihar spelat för New Jersey sedan 2015 och har ständigt varit ett av lagets ledande offensiva namn. Nu sitter forwarden på ett utgående kontrakt, och nämns som en av de hetaste spelarna som kan byta klubb innan deadline nästa måndag.

New Jersey hoppas dock alltjämt på att de kan locka kvar sin nyckelspelare, rapporterar TSN:s Pierre LeBrun. Han skriver på twitter att Devils och spelarens representanter "går fram och tillbaka i sina försök att hitta en gemensam grund".

Sense right now on the Kyle Palmieri front is the Devils are still going back and forth with his camp trying to find common ground on parameters for an extension. One last effort. Either way should be clarity over next few days. Clock ticking on the trade deadline 9 days away.