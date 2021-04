Det blev som det blev på grund av corona, men när samtliga kvalserier nu gått i hamn med nervdallrande draman i de sista omgångarna kan inte konstateras annat än att kvalserier på fyra lag var en riktigt bra grej.



Då var kvalen slutligen överstökade.



Malung, Grums, Hammarby, Sollentuna, SK Lejon, Borås och Tyringe har tvingats lämna ligan medan Kumla, Köping, Wings, Segeltorp, Örnsköldsvik, Kiruna AIF, KRIF och Tranås kan andas ut och efter många om och men ta sommarlov med gott samvete.



Söderkvalets upplösning under söndagseftermiddagen var ett drama. En bra bit in i de tredje perioderna var det fortfarande högst oklart vilka av lagen som skulle klara sig undan med ett nödrop. Precis så där raffinerat som man som neutral åskådare älskar att ha det samtidigt som det förstås är rena skräcken för alla med sympatier hos de inblandade.



I slutändan är det förstås blytungt för Tyringe som efter en starkt genomförd kvalserie ändå måste lämna ligan och lika mycket lättnad hos storfavoriterna KRIF och Tranås som klarade sig kvar.



Någonstans är det förstås oerhört starkt av de två gängen som varit så oerhört pressade under stora delar av säsongen att reda ut det. De hade kunnat lägga sig ner och dö, men gjorde det inte.



De är väldigt välförtjänta av att andas ut.



Djupdykningen och analyserna av lagen och varför det gick som det gick kommer så klart att komma framöver när kvalen kylts av en aning, men låt oss blicka framåt för en stund.



Nu ställde coronan till det och gjorde att det blev som det blev. Det skulle ha varit sex lag i de negativa kvalserierna, men blev bara fyra när division 2 ställdes in och inte kunde leverera några utmanare underifrån.



Men vilken succé det blev!



Nu ska man förstås ha med i ekvationen att det bara var Hockeyettan-lag som kvalade och att de var ganska jämna sinsemellan, men det blev ju ruggigt jämna kvalserier.



Samtliga fyra kval avgjordes med rysare i de sista omgångarna. Precis så som man vill ha det.



Jag tycker rent av att det har varit så lyckat att det är något man borde överväga även inför framtiden.



Kvalserier med fyra lag istället för sex och således sex omgångar istället för tio gör ju per automatik att det blir tightare. Sannolikheten att lag faller ur racet och att matcher blir helt meningslösa tidigt i serien minskar och allt ställs verkligen på sin spets.



Det innebär förstås att det blir svårare att ta sig upp från division 2 om det bara är två gäng från underliggande serie i kvalserierna (det bör naturligtvis vara två gäng underifrån och två Hockeyettan-gäng i kamp om två platser i serierna). Men rent krasst, för det allra mesta är det ju max två av de fyra division 2-gängen som på allvar brukar vara med och utmana. De andra två brukar mest vara med som någon form av utfyllnad som är med för att se och lära.



Således, håll kvar vid fyralagskval även framledes, det skulle spetsa spänningen ordentligt.



* * *