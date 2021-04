Uppgifter: Luongo tar rollen som GM

Enligt uppgifter till TSN-reportern Darren Dreger kommer Roberto Luongo axla ansvaret som general manager för det kanadensiska VM-laget. Den före detta NHL-målvakten har sedan han avslutade spelarkarriären sadlat om och agerar just nu i en ledarroll i NHL-laget Florida Panthers.

Roberto Luongo har haft en lång karriär i NHL som målvakt och har efter spelarkarriären även sadlat om och under de två senaste säsongerna påbörjat sin resa på ledarsidan.

Just nu agerar han i rollen "special assistent to the general manager" i Florida Panthers där han även avslutade spelarkarriären häromåret.

"KOMMER INTE SOM NÅGON ÖVERRASKNING"

Inför ishockey-VM, som går av stapeln i maj, sägs Luongo bli general manager för det kanadensiska landslaget.

I TSN insider trading säger NHL-reportern Darren Dreger att den före detta målvakten kommer ha en tuff utmaning framför sig. Men att det blir en utmaning som han om någon kommer att klara av.

– Det kommer inte som någon överraskning att Roberto Luongo förväntas att axla rollen som GM då Luongo redan är en del av ledarstaben till de Olympiska spelen nästa år. Men det kommer bli en tuff utmaning för honom i rekryteringen då säsongen har sett ut som den gjort. Jag tror att det är en del av anledningen till att Kanada väljer honom då han är en före detta spelare som har en hel del kontakt med spelarna. Jag tror han kommer klara utmaningen bra, men det kommer förmodligen vara ett ungt kanadensiskt lag som kommer till spel, säger Dreger.

Den nu 41-årige Luongo spelade själv fyra VM, tre OS och en World Cup. Han har redan bekräftats som en av fyra assisterande general managers till Doug Armstrong till nästa års OS i Beijing.

