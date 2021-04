NHL arrangerar Pridematch: ”Blir en speciell dag”

Den 17 april kommer historia skrivas i NHL.

Då kommer nämligen ligans första 'Pridematch' att arrangeras mellan Buffalo Sabres och Pittsburgh Penguins.

NHL brukar ofta ha temakvällar för olika matcher och ny lanseras en ny typ av temamatch av ligan.

Den 17 april kommer nämligen Buffalo Sabres och Pittsburgh Penguins att spela i NHL:s första 'Pridematch'.

”Målet med Pridematchen mellan Sabres och Penguins är att föra samman de båda städerna för att hylla HBTQ-rörelsen genom att dela historier av inkludering, hopp och kamratskap”, skriver NHL i ett pressmeddelande.

We are proud to celebrate the LGBTQ+ community with the @Penguins in the @NHL’s first-ever joint Pride Game on Saturday, April 17 at @KeyBankCtr!



More info: https://t.co/xS5JLCQZ3I pic.twitter.com/5HIG9ZHgI5