"Uppmärksamheten gav mig prestationsångest"

Den svenske målvaktstalangen Tindra Holm upplevde en stor press att lyckas efter att hon blev uttagen till TV-pucken. Själv tror den 19-åringen att pressen har varit en del av det som tog henne dit hon är idag. Inför nästa säsong byter SM-guldvinnaren Luleå mot "The Big Apple" och collegehockey i NCAA.

– Jag har redan bott hemifrån i nästan tre år. Sen blir det kanske lite längre hem än från Luleå, men det ska verkligen bli kul, säger Holm till hockeysverige.se

Det har varit en minst sagt händelserik vecka för Luleå/MSSK-målvakten Tindra Holm Målvakten påbörjade veckan med att vinna SM-guld för att sedan i onsdags bli klar för spel i collegeligan NCAA.

Däremot är det ingen som är förvånad då 19-åringen länge har varit en stor talang i den svenska ishockeyn. Tidigt i karriären fick Holm mycket uppmärksamhet då hon togs ut i Västerbottens TV-pucklag för spelare födda 2001.

– När jag blev uttagen var det radio och tidningar som kom ner till träningarna. Jag tror även att den uttagningen kan ha gett mig lite prestationsångest då det blev så mycket prat om att jag skulle vara med. Varje match jag stod efter TV-pucken så ville jag inte göra några misstag på grund av den uppmärksamheten som jag fick, säger Holm till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det blev inga matcher i TV-pucken, men jag ville verkligen bevisa efter turneringen att jag hörde hemma på den nivån. Det kanske är sån jag är och det kanske har varit bra på ett sätt då jag har motiverat mig själv till att jobba hårdare.

Den långa karriären har knappt tagit sin start och den största resan börjar nu för Holm som har ytterligare drömmar om guld.

SM-guldet i början av veckan var Tindra Holms första stora titel i den unga karriären och när hockeysverige.se kommer i kontakt med målvakten lever glädjen fortfarande kvar i henne.

– Vi har firat hela veckan och det känns verkligen bra. Man spelar för att vinna och det känns bra då vi verkligen har ett skitbra lag. Vi har drivit och coachat varandra stenhårt hela säsongen, säger hon.

SM-guldet är Luleå/MSSK:s tredje i rad och det fjärde guldet på de fem senaste (slutförda) säsongerna. Holm har inte varit med under de tidigare vinsterna utan kom till föreningen inför säsongen.

– Jag vet inte riktigt vad det är, men det har funnits ett driv varje dag på träningarna. Vi har sagt hela säsongen att det ska vara tuffare att komma till träningarna än att spela matcherna, säger hon.

Det har blivit 13 matcher under säsongen för talangen som endast klivit av isen som förlorare en enda gång.

– Det har varit en stor skillnad mot att spela i Modo förra året då det har varit ett bättre försvarsspel framför mig. Det har blivit en lite annan spelbild än under tiden i Modo. Jag förlorade bara en match i grundserien och det var mot Brynäs i början på säsongen, säger Holm och tillägger skrattande:

– Sen kanske det råkade ramla in lite för många puckar i den matchen.

Tillsammans med målvaktskollegan och veteranen Sara Grahn har säsongen varit ett väldigt utvecklande år för Holm. Hon har kunnat ta flera lärdomar från 32-åringen.

– Samarbetet mellan mig och Sara har funkat väldigt bra. Hon jobbar på somrarna som målvaktstränare så hon har fungerat som en bra guide under matcherna då vi inte har någon målvaktstränare med oss. Sen har det självklart varit åt andra hållet också. Vi hjälper varandra, säger 19-åringen om konkurrenssituationen i laget.

Samarbetet med Sara Grahn har varit viktigt under säsongen, men Holm har ytterligare en målvaktstränare som följer matcherna hemifrån. Målvaktens pappa är Krister Holm som tidigare även han har varit målvakt och som sedan 2006 agerar målvaktstränare i Skellefteå AIK.



– Han hjälpte mig mer när jag var liten. Då var det ofta att det hann bli ett ispass på söndagarna tillsammans. När jag åker hem så tar jag ibland med mig utrustningen, men det händer inte så ofta. Numera är han mer ett mentalt stöd och vi pratar ibland om mina matcher om han har hunnit se de, säger hon.

Trots pappans målvaktskarriär var det inte från en början självklart att Tindra Holm skulle följa i hans fotspår.

– Jag kommer egentligen inte ihåg hur allting började. Från början var jag som alla andra både utespelare och målvakt. När man är liten handlar det mest om att bara lära sig åka skridskor. Sen fick man skriva upp sig på en lista om man ville stå i mål och då turades vi om. En efter en började sakta droppa av, men jag blev kvar så jag vet inte riktigt. Jag tyckte väll att det var kul att stå i vägen för puckarna. Sen kanske man är lite dum i huvudet, skrattar hon.

Sedan att Holm blev den siste spelaren kvar på listan med de frivilliga målvakterna har 19-åringen kommit långt i karriären. Det har gått såpass bra att målvakten både i våras och i höstas blev uttagen till Damkronornas landslagssamlingar.

– Men det har inte blivit något någon av gångerna. Första gången jag blev uttagen var det strejk och den andra ställdes in på grund av corona. Men det känns bra att Uffe (förbundskapten Ulf Lundberg) kanske har sett något i mig för framtiden, säger hon och fortsätter:

– Det känns som att jag har väldigt mycket hockey i mig. Jag har presterat bra på träningarna, men sen finns det alltid lite smågrejer att justera i spelet.

Med TV-pucken, SM-guldet och landslagsuttagningarna i backspegeln är det nya utmaningar som väntar för Holm i framtiden. I onsdags blev hon klar för spel i USA och collegeligan NCAA.

– Nu har jag redan bott hemifrån i nästan tre år. Sen blir det lite längre hem än från Luleå, men det ska verkligen bli kul, skrattar hon och fortsätter:

– NCAA är en väldigt stor liga och det är väldigt varierande kvalitet på spelarna och lagen. Jag kommer in som freshman när jag åker över så jag hoppas mest på att det ska bli lite spel. Resan blir verkligen en utvecklingsresa då jag blir ny i ett lag som också är nytt. De har bara hunnit spela två säsonger så jag ser det som en utvecklingsmöjlighet för både mig och klubben.

