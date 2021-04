De kittlande kopplingarna mellan slutspelslagen

Ett förflutet hos motståndarna, de första seniormålen mot en specifik fiende eller en moderklubb som ska besegras. Det finns en hel del kopplingar mellan lagen i några av Hockeyettans pågående åttondelsfinaler som gör dem extra kittlande.



Med tanke på hur den moderna hockeyn och dess marknad ser ut är det klart att det finns flertalet kopplingar mellan många av slutspelslagen under våren. Det är alltid någon spelare som gjort en säsong här och någon annan som gjort en vinter där.



Men tittar vi närmare på de åttondelsfinaler som just för tillfället pågår är det några kopplingar som är tätare än andra och som sticker ut. Just den typen av kopplingar som sätter lite extra färg på hela slutspelet.



Låt mig ge er en topp fem ”täta kopplingar i åttondelarna”.



Har ni funderat över följande?

Matchrapporter: Forshaga vann första matchen mot Visby/Roma Piteå fick en drömstart – vann mot Hudiksvall Hockey Nybro tog stark bortaseger mot Borlänge i första matchen