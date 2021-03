Stortalangen skriver NHL-kontrakt

En ny stor talang börjar närma sig NHL-spel.

Cole Caufield, född 2001, är en av den nya generationens bästa målskyttar. Säsongen 2018/19 började han visa sina talanger för världen då han sköt otroliga 101 mål på 92 matcher för det amerikanska talangprogramlaget. Samma säsong sköt han 14 mål på sju matcher i U18-VM, den hösta noteringen sedan 2002 då Alexander Ovechkin också sköt 14 mål i U18-VM.

Han flyttade sedan till college för att spela för University of Wisconsin och sköt 19 mål och 36 poäng på 36 matcher och vann pris som den bästa rookien.

Den här säsongen har han dock dominerat fullständigt i NCAA med 30 mål och 52 poäng på 31 matcher vilket gjorde att han vann både skytteligan och poängligan i överlägsen stil. Han har även nominerats till det ärofyllda Hobey Baker Award som delas ut till den bästa collegespelaren.

Tidigare under säsongen var han en av de största stjärnorna för USA när amerikanerna vann JVM-guld.

Nu har dock hans collegesäsong tagit slut efter att hans Wisconsin förlorade mot Bemidji State University i slutspelets första runda.

Då öppnas i stället en ny möjlighet för Caufield som i natt skrev sitt första NHL-kontrakt med Montreal Canadiens. Det gör att han nu kommer att resa till Kanada för att sedan sitta i karantän innan han kan vara redo för spel.

The Canadiens have agreed to terms on a three-year ELC with forward Cole Caufield. (2020-21 to 2022-2023)



📄 https://t.co/tIdAMxLWHY

