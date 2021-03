Rangers trejdar bort busen

New York Rangers gör sig av med en spelare inför avslutningen på säsongen.

Det är busen Brendan Lemieux som trejdas bort från 'The Big Apple' och i stället får packa sina väskor och flytta till 'The City of Angels'.

Los Angeles Kings plockar in Lemieux, som har ett år kvar på sitt kontrakt på 1,55 miljoner dollar och skickar ett fjärderundeval i årets draft till Rangers i utbyte.

New: Kings acquire Brendan Lemieux from NYR for fourth-round draft pick https://t.co/h4nx4H2T20 — LA Kings Insider (@lakingsinsider) March 27, 2021

Den 25-årige forwarden, som är son till den tidigare ärkebusen Claude Lemieux, har gjort sju poäng på 31 matcher den här säsongen.

Mest noterbart är dock att Lemieux har 59 utvisningsminuter vilket är mest av alla i hela NHL. I fjol kom han tvåa i utvisningsligan med 111 utvisningsminuter på 59 matcher.

New York Rangers förväntas i stället lyfta upp 21-årige ryssen Vitalij Kravtsov till NHL-laget då han anslutit till Rangers efter att hans säsong i KHL tagit slut. I Traktor Tjeljabinsk har Kravtsov stått för 16 mål och 24 poäng på 49 matcher.

SVEP: Alla 61 mål från senaste NHL-omgången