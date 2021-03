Från Hardy till Filip – samtliga svenskmålvakter i NHL

1977/78

Hardy Åström, New York Rangers, 4 matcher.

Göran Högosta, New York Islanders, 1 match.

Göran Högosta. Foto: Arkiv

1978/79

Inga svenska målvakter i NHL.

1979/80

Hardy Åström, Colorado Rockies, 49 matcher.

Göran Högosta, Quebec Nordiques, 21 matcher.

1980/81

Hardy Åström, Colorado Rockies, 30 matcher

Hardy Åström. Foto: Arkiv





1981/82

Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers, 8 matcher.

1982/83

Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers, 40 matcher.

1983/84

Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers, 36 matcher.

1984/85

Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers, 65 matcher.

1985/86

Pelle Lindbergh, Philadelphia Flyers, 8 matcher.



Pelle Lindbergh. Foto: Bildbyrån

Mellan säsongerna 1985/86 och 1991/92 spelade inga svenska målvakter i NHL.

1992/93

Tommy Söderström, Philadelphia Flyers, 44 matcher.

1993/94

Tommy Söderström, Philadelphia Flyers, 34 matcher.

1994/95

Tommy Söderström, Philadelphia Flyers, 26 matcher.

Tommy Salo, New York Islanders, 6 matcher.

1995/96

Tommy Söderström, New York Islanders, 51 matcher.

Tommy Salo, New York Islanders, 10 matcher.

1996/97

Tommy Salo, New York Islanders, 58 matcher.

Tommy Söderström, New York Islanders, 1 match

Tommy Söderström och Tommy Salo var det första svenska målvaktsparet i NHL. Foto: Bildbyrån

1997/98

Tommy Salo, New York Islanders, 62 matcher.

1998/99

Tommy Salo, New York Islanders/Edmonton Oilers, 64 matcher.

1999/00

Tommy Salo, Edmonton Oilers, 70 matcher.

2000/01

Tommy Salo, Edmonton Oilers, 73 matcher.

Johan Hedberg, Pittsburgh Penguins, 9 matcher.

Johan Holmqvist, New York Rangers, 2 matcher.

2001/02

Tommy Salo, Edmonton Oilers, 69 matcher.

Johan Hedberg, Pittsburgh Penguins, 66 matcher.

Johan Holmqvist, New York Rangers, 1 match.

2002/03

Tommy Salo, Edmonton Oilers, 65 matcher.

Johan Hedberg, Pittsburgh Penguins, 41 matcher.

Mikael Tellqvist, Toronto Maple Leafs, 3 matcher.

Johan Holmqvist, New York Rangers, 1 match.

Johan Hedberg. Foto: Andreas Hllergren/Bildbyrån

2003/04

Tommy Salo, Edmonton Oilers/Colorado Avalanche, 49 matcher.

Johan Hedberg, Vancouver Canucks, 21 matcher.

Mikael Tellqvist, Toronto Maple Leafs, 12 matcher.

2004/05

Lock out i NHL.

2005/06

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 53 matcher.

Mikael Tellqvist, Toronto Maple Leafs, 25 matcher.

Johan Hedberg, Dallas Stars, 19 matcher.

Henrik Lundqvist NHL-debuterade 2005. Foto: Bildbyrån

2006/07

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 70 matcher.

Johan Holmqvist, Tampa Bay Lightnings, 48 matcher.

Mikael Tellqvist, Toronto Maple Leafs/Phoenix Coyotes, 31 matcher.

Johan Hedberg, Atlanta Thrashers, 21 matcher.

2007/08

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 72 matcher.

Johan Holmqvist, Tampa Bay Lightnings/Dallas Stars, 47 matcher.

Johan Hedberg, Atlanta Thrashers, 36 matcher.

Mikael Tellqvist, Phoenix Coyotes, 22 matcher.

Erik Ersberg, Los Angeles Kings, 14 matcher.

2008/09

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 70 matcher.

Johan Hedberg, Atlanta Thrashers, 33 matcher.

Erik Ersberg, Los Angeles Kings, 28 matcher.

Mikael Tellqvist, Phoenix Coyotes/Buffalo Sabers, 21 matcher.

2009/10

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 73 matcher.

Johan Hedberg, Atlanta Thrashers, 47 matcher.

Jonas Gustavsson, Toronto Maple Leafs, 42 matcher.

Johan Backlund, Philadelphia Flyers, 1 match.

Jhonas Enroth, Buffalo Sabers, 1 match.

Jonas Gustavsson NHL-debuterade i Toronto. Foto: Bildbyrån

2010/11

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 68 matcher.

Johan Hedberg, New Jersey Devils, 34 matcher.

Jonas Gustavsson, Toronto Maple Leafs, 23 matcher.

Anders Lindbäck, Nashville Predators, 22 matcher.

Jhonas Enroth, Buffalo Sabers, 14 matcher.

Robin Lehner, Ottawa Senators, 8 matcher.

Jacob Markström, Florida Panthers, 1 match.

2011/12

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 62 matcher.

Jonas Gustavsson, Toronto Maple Leafs, 42 matcher.

Johan Hedberg, New Jersey Devils, 27 matcher.

Jhonas Enroth, Buffalo Sabers, 26 matcher.

Anders Lindbäck, Nashville Predators, 16 matcher.

Jacob Markström, Florida Panthers, 7 matcher.

Robin Lehner, Ottawa Senators, 5 matcher.

Anders Nilsson, New York Islanders, 4 matcher.

2012/13

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 43 matcher.

Viktor Fasth, Anaheim Ducks, 25 matcher.

Anders Lindbäck, Tampa Bay Lightning, 24 matcher.

Jacob Markström, Florida Panthers, 23 matcher.

Johan Hedberg, New Jersey Devils, 19 matcher.

Robin Lehner, Ottawa Senators, 12 matcher.

Jhonas Enroth, Buffalo Sabers, 12 matcher.

Jonas Gustavsson, Detroit Red Wings, 7 matcher.

Cristopher Nihlstorp, Dallas Stars, 5 matcher.

Viktor Fasth

2013/14

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 63 matcher.

Eddie Läck, Vancouver Canucks, 41 matcher.

Robin Lehner, Ottawa Senators, 36 matcher.

Jhonas Enroth, Buffalo Sabers, 28 matcher.

Jonas Gustavsson, Detroit Red Wings, 27 matcher.

Anders Lindbäck, Tampa Bay Lightning, 23 matcher.

Jacob Markström, Florida Panthers/Vancouver Canucks, 19 matcher.

Anders Nilsson, New York Islanders, 19 matcher.

Viktor Fasth, Anaheim Ducks/Edmonton Oilers, 12 matcher.

Niklas Svedberg, Boston Bruins, 1 match.

Joacim Eriksson, Vancouver Canucks, 1 match.

Cristopher Nihlstorp, Dallas Stars, 1 match.

Magnus Hellberg, Nashville Predators, 1 match.

2014/15

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 46 matcher.

Eddie Läck, Vancouver Canucks, 41 matcher.

Jhonas Enroth, Buffalo Sabers, 37 matcher.

Viktor Fasth, Edmonton Oilers, 26 matcher.

Robin Lehner, Ottawa Senators, 25 matcher.

Niklas Svedberg, Boston Bruins, 18 matcher.

Anders Lindbäck, Buffalo Sabers, 10 matcher.

Jonas Gustavsson, Detroit Red Wings, 7 matcher.

Anton Forsberg, Columbus Blue Jackets, 5 matcher.

Jacob Markström, Vancouver Canucks, 3 matcher.

2015/16

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 65 matcher.

Eddie Läck, Carolina Hurricanes, 34 matcher.

Jacob Markström, Vancouver Canucks, 33 matcher.

Anders Nilsson, Edmonton Oilers/St. Louis Blues, 29 matcher.

Jonas Gustavsson, Boston Bruins, 24 matcher.

Robin Lehner, Buffalo Sabers, 21 matcher.

Linus Ullmark, Buffalo Sabers, 20 matcher.

Anders Lindbäck, Arizona Coyotes, 19 matcher.

Jhonas Enroth, Los Angeles Kings, 16 matcher.

Anton Forsberg, Columbus Blue Jackets, 4 matcher.

Magnus Hellberg, New York Rangers, 1 match.



Linus Ullmark.

2016/17

Robin Lehner, Buffalo Sabers, 59 matcher.

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 57 matcher

Anders Nilsson, Buffalo Sabers, 26 matcher.

Jacob Markström, Vancouver Canucks, 26 matcher.

Eddie Läck, Carolina Hurricanes, 20 matcher.

Jonas Gustavsson, Edmonton Oilers, 7 matcher.

Jhonas Enroth, Toronto Maple Leafs, 6 matcher.

Magnus Hellberg, New York Rangers, 2 matcher.

Linus Ullmark, Buffalo Sabers 1 match.

Anton Forsberg, Columbus Blue Jackets, 1 match.

2017/18

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 63 matcher.

Jacob Markström, Vancouver Canucks, 60 matcher.

Robin Lehner, Buffalo Sabers, 53 matcher.

Anton Forsberg, Chicago Blackhawks, 35 matcher.

Anders Nilsson, Vancouver Canucks, 27 matcher.

Eddie Läck, Calgary Flames/New Jersey Devils, 9 matcher.

Linus Ullmark, Buffalo Sabers, 5 matcher.

Oscar Dansk, Vegas Golden Knights, 4 matcher.

2018/19

Jacob Markström, Vancouver Canucks, 60 matcher.

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 52 matcher.

Robin Lehner, New York Islanders, 46 matcher.

Linus Ullmark, Buffalo Sabers, 37 matcher.

Anders Nilsson, Vancouver Canucks/Ottawa Senators, 36 matcher.

Marcus Högberg, Ottawa Senators, 4 matcher.

2019/20

Jacob Markström, Vancouver Canucks, 43 matcher.

Robin Lehner, Chicago Blackhawks/Vegas Golden Knights, 36 matcher.

Linus Ullmark, Buffalo Sabers, 34 matcher.

Henrik Lundqvist, New York Rangers, 30 matcher.

Marcus Högberg, Ottawa Senators, 24 matcher.

Anders Nilsson, Ottawa Senators, 20 matcher.

Jonas Johansson, Buffalo Sabers, 6 matcher.

Anton Forsberg, Carolina Hurricanes, 3 matcher.

Adam Werner, Colorado Avalanche, 2 matcher.

Oscar Dansk, Vegas Golden Knights, 1 match.

2020/21 till och med 26 mars 2021

Jacob Markström, Calgary Flames, 25 matcher.

Linus Ullmark, Buffalo Sabers, 12 matcher.

Marcus Högberg, Ottawa Senators, 10 matcher.

Jonas Johansson, Buffalo Sabers/Colorado Avalanche, 8 matcher.

Robin Lehner, Vegas Golden Knights, 7 matcher.

Filip Gustavsson, Ottawa Senators, 3 matcher.

Anton Forsberg, Ottawa Senators, 1 match.

Oscar Dansk, Vegas Golden Knights, 1 match.