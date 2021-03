Efter flyttryktena – Toronto flyttar upp svensken

Under säsongen har Timothy Liljegren ryktats vara på väg bort från Toronto.

Nu kallas den 22-årige backtalangen upp till Torontos "taxi-squad" för att agera reserv till det ordinarie laget.



Den svenske backtalangen Timothy Liljegren plockas in från AHL-laget och placeras i Toronto Maple Leafs taxi-squad.



Förra säsongen spelade Liljegren 11 matcher för NHL-laget, men har sedan dess endast tillhört Torontos taxi-squad eller samarbetsklubben Toronto Marlies i AHL.

De senaste nyheterna om Toronto-svensken har handlat mycket om hans vara eller icke vara i laget som i år satsar mycket för att gå hela vägen. 22-åringen har därför ryktats bort från Toronto under säsongen.

I samband med Liljegrens uppflyttning kallas även AHL-kollegan Nicholas Robertson upp till NHL-laget. Åt andra hållet skickas den 23-årige backen Kristians Rubins.

I AHL har Liljegren hittat nätet en gång och spelat fram till sex mål för totalt sju poäng på 11 matcher.

