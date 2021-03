Åkte ur med Väsby – fortsätter säsongen i AHL

Säsongen tog slut på värsta tänkbara sätt för hockeyallsvenska Väsby, som i den femte och helt avgörande play out-finalen förlorade mot Kristianstad i den andra övertidsperioden.

Men för två av lagets nordamerikaner, NHL-lånen Raphaël Lavoie och Philip Kemp, är säsongen långtifrån över.

Kemp och Lavoie har efter det allsvenska uttåget återvänt till Nordamerika –och i natt meddelade NHL-klubben Edmonton Oilers att både Lavoie och Kemp fortsätter sin säsong i Bakersfield Condords i AHL.

