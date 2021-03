Svensken opererades i natt – ingreppet var lyckat

I natt opererades svensken och ingreppet var lyckat, uppger Sportsnet.

Oscar Klefbom har inte kommit till spel under säsongen på grund av en axelskada och återkomsten får vänta till nästa säsong.

Oscar Klefbom uteslöts från spel säsongen 2020/21 i december, på grund av en axelskada som har plågat honom redan sedan förra säsongen.

Nu har svensken opererats och ingreppet ska ha gått bra för svensken som snart påbörjar sin rehabträning för att ta sig tillbaka till isen.

Innan säsongen stoppades under våren förra året var den svenske 27-åringen på väg mot sin poängbäst säsong i karriären då han noterades för 34 poäng på 62 matcher.

Återkomsten för den svenske backen är planerad till nästa säsong.

Oscar Klefbom’s shoulder surgery, performed by orthopaedic specialist Dr. Anthony Miniaci today at the Cleveland Clinic, was successful.

He will begin an extensive rehab process with the goal of being ready by October. With some luck, in time for the '21-'22 season.