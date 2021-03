Succésvensken utgick efter jättetackling

Florida har varit ett av säsongens stora succélag. Nu är de dock inne i en formsvacka, som gett dem tre raka förluster. I natt vann de visserligen skotten mot Chicago med 41-21, men en storspelande Kevin Lankinen höll nollan. När Patrick Kane, Pius Suter och Brandon Hagel då levererade framåt kunde Blackhawks ta en ganska bekväm seger.

Men inte nog med att Panthers åkte på en tung förlust. De fick dessutom en av sina viktigaste spelare skadade. Patric Hörnqvist som gjort succé sedan trejden från Pittsburgh, tvingades utgå i börjana v den tredje perioden efter att ha åkt på en rejäl propp av Chicagos ryske backjätte Nikita Zadorov.

Hörnqvist åkte på en rejäl smäll och föll sedan hårt i isen. Han tvingades hjälpas av isen efter tacklingen.

På frågan om hur skadeläget var med svensken svarade Joel Quenneville kort.

– Vi får se hur han mår i morgon.

Den 32-årige forwarden har gjort 12+13 på 34 matcher sedan klubbytet från Pittsburgh till Florida inför den här säsongen. Han är med det trea i lagets interna poängliga och tvåa i den interna skytteligan.

