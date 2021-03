Uppgifter: Kanada minskar karantäntiden – bara för NHL-spelarna

Kanadensiska myndigheter förkortar tiden som NHL-spelare behöver sitta i karantän efter inresa i landet.

Detta för att de kanadensiska-lagen ska kunna få in värvade spelare i spel snabbare.

I och med att övergångsfönstret stänger inom några veckor har kanadensiska myndigheter nu förkortat karantänstiden för NHL-spelarna som flyttar över den kanadensiska gränsen, uppger Sportsnet

Detta skulle innebära att spelarna som flyttar från USA till Kanada inte längre behöver genomgå den obligatoriska två veckors inrese-karantänen i landet.

Under veckan som spelarna placeras i karantän kommer det att genomföras flertalet tester för att säkerställa att spelarna inte bär på viruset.

Ändringen av karantänstiden kan ändra hur de kanadensiska-lagen nu kommer att agera fram tills att fönstret stänger den 12 april.

Den två veckors långa karantänen som gällde tidigare innebar att spelarna efter tiden instängda även behövde tid efter karantänen för att förbereda kroppen för spel.

Breaking #NHL news:

The federal government is poised to approve a 7 day quarantine with extra testing for NHL players traded from American teams to Canadian teams before the April 12th trade deadline according to a federal government source.