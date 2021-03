Målvaktens nya utspel: "Media är viruset"

"Det är en teater som är uppfunnet av media".

Så lät det i höstas från Dominik Hrachovina var iväg med Tjeckiens landslag och fick frågor om coronaviruset.

Det fick det tjeckiska förbundet och förbundskaptenen att ta avstånd från uttalandet. Nu är 26-åringen återigen i blåsväder.

Under en coronademonstration i Finland den gångna helgen ska han ha publicerat en bild på sin Instagram där en kvinna står med en mössa som har texten "The media is the virus" (Media är viruset), enligt leijonat.com.

"TAR DETTA PÅ ALLVAR"

Det har fått hans finska klubb Tappara att ta avstånd från händelsen.

– Vad Hrachovina har sagt representerar inte klubbens åsikt. Vi avskiljer oss från alla sådana åsikter. Vi tar dessa corona-frågor på allvar och strävar efter att följa restriktionerna fullt ut, säger klubben målvaktstränare och lagledare Aki Näykki till Yle.

Frågan är om Hrachovina nu kan bli av med jobbet.

– Jag förstår att det orsakar upprördhet. Var det leder är en intern fråga för klubben, säger Tapparas GM Mika Aro till samma sajt.

Dominik Hrachovina har flera år bakom sig i Tapparas organisation. I år har han vaktat kassen vid 16 tillfällen och har en räddningsprocent på 86,7.

