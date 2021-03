Landslagsspelaren om framtiden: "Mest Leksand jag har fokus på just nu"

Det har varit en tung säsong för Leksand och Hanna Sköld. Laget sladdade i botten av tabellen, huvudtränaren hoppade av och Sköld gick skadad en tid. Hon sitter på utgående kontrakt men öppnar nu för en förlängning – och hoppas att satsningen med Alexander Bröms som ny sportchef är på riktigt.

– Oftast har det varit lite mycket prat, det återstår väl att se nu, säger hon till hockeysverige.se.

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Leksand kan lägga en riktigt tung säsong bakom sig. Bara Covid-19 räddade laget från att spela ett negativt kval för att behålla sin plats i SDHL. Dessutom lämnade coachen Lars Stenmark laget under säsongen på grund av hälsoskäl. Nu väntar en nystart för Leksand. In har bland annat förra U18-förbundskaptenen, Alexander Bröms, kommit som ny sportchef. Men just säsongen 2020/21, som är den sämsta någonsin (?) för Leksand vill i alla fall lagets kapten Hanna Sköld lägga bakom sig.

- Det har varit väldigt tungt och tufft. I stort sett har väl ingenting gått som vi i laget velat, säger Hanna Sköld när hockeysverige.se träffar henne vid Udden i centrala Leksand, bara ett femtiotal meter från den klassiska bron som lyser upp i blått och vitt då kommunens lag har match.

Varför tror du att det såg det ut som det gjorde under säsongen?

- Egentligen är det svårt att svara på, men på pappret hade vi en okej trupp även om den inte var spektakulär. Sedan lyckades vi inte få ihop truppen, Lars försvann i mitten av säsongen… Alla spretade åt olika håll och vi lyckades helt enkelt inte.

TRÄNAREN HOPPADE AV

Givetvis påverkades gruppen till stor del av tränaren Lars Stenmarks avhopp.

- Innan han stack hade vi förlorat en hel del. Vi var i en ganska negativ trend redan då. När han försvann, av den anledningen han gjorde, blev det mer oroligt i truppen. Det var inte det bästa som kunde hända direkt.

Lars Stenmark lämnade under säsongen. Foto: Daniel Eriksson / Bildbyrån



Efter Lars Stenmarks avhopp tog assisterande tränaren, Anton Bokull, över som huvudtränare.

- Jag tycker ändå att det blev ett annat ”go” i laget efter Bokull och Mathias (Olsson) kommit in. Samma sak på träningarna, att det blev mer tempofyllt. Det kändes ändå som att det fanns lite glöd igen.

- Vi vann några matcher, men jag tror ändå det var svårt att bygga om från början igen i mitten av säsongen. Jag tror inte det är något vinnande koncept.

Var ni tillräckligt förberedda inför säsongen?

- Det är en jättesvår fråga, men tillräckligt förberedda skulle jag inte säga att vi var. Förberedda? Ja, till en viss del.

- Alla i truppen samlades inte förrän rätt sent. Vi som var här och tränade var bara några stycken. Jag hann inte få känslan innan vi drog i gång att vi var en jättetajt grupp. Lite sådant behövs förbättras inför nästa säsong.



Du säger att det spretade lite, hur upplevde du sammanhållningen i gruppen under säsongen?

- Jag tycker att det är jättekul med unga och duktiga tjejer, men under säsongen som varit har vi haft väldigt mycket ungt i laget. Vi var saknat lite av den här erfarenheten. Det har varit många olika grupper inom laget och det här måste man jobba med nästa säsong.

"MIN SÄSONG HAR INTE VARIT SÅ BRA"

Hanna Sköld kommer från en ganska tuff säsong personligen där hon varit borta en del på grund av en knäskada. 23-åringen från Skogsbo svarade för sex mål och totalt tolv poäng på 21 matcher.

- Min säsong har inte heller varit så bra. Jag var borta halva säsongen på grund av en knäskada. Jag försvann i början av november och sedan var jag borta under tre månader så det blev en väldigt ryckig säsong.

- När det gick dåligt för laget var det svårt att hitta det där själv, så det har inte varit någon bra säsong för mig.



Hur har det varit att som lagkapten och ledande spelare sitta vid sidan av och följa ditt lag när det radades upp förluster?

- Det var jättefrustrerande. Just det här då man själv inte kan spela och bara, som sagt var, ser från sidan av var lite jobbigt.

Det har varit en tung säsong för Sköld. Foto: Simon Eliasson / Bildbyrån



Ser du säsongen som en besvikelse?

- Rent tabellmässigt, antal poäng och allt sådant så är det absolut en besvikelse. Någonstans har vi ändå spelat hockey, varit en grupp och såklart utvecklats, men det har inte gått som jag eller vi har velat.

Leksand har, som sagt var, en ung spelartrupp men det är inte någon som stuckit ut mer än dom andra och direkt överraskat på Hanna Sköld under säsongen.

- Det finns många unga spelare i laget med mycket potential. Spelare som är väldigt duktiga för att vara så unga. Sedan tror jag, som jag sa tidigare, att erfarenheten i laget har saknats. Många beslut på planen har visat att dom fortfarande är unga, vilket såklart inte hållit.

- Dom unga spelarna har fått tagit lite för mycket ansvar för tidigt, vilket inte är heller är snällt mot dom, men våra unga spelare är riktigt duktiga.



Du är aktuell för landslagsspel, men hur har den här splittrade säsongen påverkat din utveckling?

- Jag har fått jättemycket ansvar här i Leksand. En sådan grej gör att jag själv utvecklas mycket som spelare, att fått mycket förtroende. Det är ändå svårt att veta hur mycket jag hade utvecklats på ett annat ställe. Där kanske jag inte hade fått förtroende på samma vis.

- Dessutom har jag varit borta så mycket under säsongen så frågan blir då jättesvår att svara på.

Nu kliver Alexander Bröms in som sportchef i Leksand, något som Hanna Sköld tror kommer vara bra för SDHL-laget.

- Det tror jag kommer bli hur bra som helst. Jag tror att det är något som har saknats. Tidigare har tränaren även varit sportchef och det har blivit för mycket för en och samma person.

- Jag tror också det är bra att skilja på tränare och sportchef, att det finns någon högre upp som har huvudansvaret och kan plocka in folk. Det här är en jätteviktig satsning av Leksand.

ÖPPNAR FÖR ATT STANNA

Hanna Skölds kontrakt med Leksand har gått ut och när vi ses i solen och står och tittar på båten Gustaf Wasa som ligger invid kajen i Leksand är tidigare VM-spelaren osäker på vart hon kommer att spela kommande säsong.

- Det finns många tankar och jag för absolut samtal med Alex. Vi får se vad som händer och ingenting är bestämt ännu. Jag tycker ändå att satsningen här i Leksand med Alex som sportchef låter väldigt intressant och spännande.

Upplever du att det till kommande säsong är en bra uppbackning och satsning från klubben?

- I och med att klubben tog in en sportchef så finns det en plan framåt. Alex blev sajnad på tre år. Då finns det i alla fall något som visar på att Leksand vill bygga framåt. Sedan vill jag såklart få det bevisat också. Oftast har det varit lite mycket prat. Det återstår väl att se, säger Hanna Sköld med ett leende samtidigt som hon berättar att det är just nu en fortsättning i Leksand hon har fokuset på.

- Ja, det är mest Leksand jag har fokus på just nu…



Alexander Bröms kliver in i Leksand. Foto: Ronnie Rönnkvist



Vad krävs det om du ska bli kvar i Leksand?

- Framför allt vill jag inte vara där vi har varit senaste två säsongerna. Det krävs en satsning av Leksand, att dom inte är nöjda med att vi bara finns här utan även visar att dom satsar på oss.

- Att dom har tagit in Alex är ett steg i rätt riktning, men det räcker inte. Han måste såklart också få hjälp från Leksand. Det finns en del att jobba på fortfarande.



Vad är din personliga målbild kommande säsong?

- Det är ett OS-år och det är någonting som jag har i baktankarna. Jag ska försöka ta mig dit. Sedan handlar det om att fortsätta utvecklas. Jag har ändå några år kvar innan jag är gammal, avslutar Hanna Sköld med ett leende.

Platsar Erik Karlsson i en svensk OS-trupp?

Matchrapporter: Brynäs höll nollan och tog stark seger mot Leksand Djurgården fortsätter att vinna – har nu fem raka segrar LHC nollade Leksand - ett mål räckte