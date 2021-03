Efter skadefrånvaron – svensken redo för comeback

Han har varit borta både på grund av NHL:s Coronaprotokoll samt för skadebekymmer den här säsongen.

Men nu, efter att ha missat 16 raka matcher och 18 av de 20 senaste, är Marcus Johansson äntligen redo att snöra på sig skridskorna igen.

Den 30-årige svensken missade ett antal matcher i början av februari för att han placerades på NHL:s covidprotokoll men kom tillbaka i mitten av februari.

Då hann han dock bara spela två matcher innan han ådrog sig en överkroppsskada. Det är den skadan som har hållit honom vid sidan i 16 raka matcher.

Till nattens match mot Anaheim Ducks kommer dock 'MoJo' vara tillbaka på isen igen och enligt Michael Russo, Minnesota Wild-reporter på The Athletic, så paras Johansson ihop med landsmannen Joel Eriksson Ek direkt i comebacken.

After missing 16 straight games and 18 of the past 20, Marcus Johansson returns tonight for #mnwild vs. #ducks as Minnesota tries to extend 8-game home win streak



He practiced with Joel Eriksson Ek and Jordan Greenway yesterday