Efter succén – nu ska Mora fälla "Löven": "Finns inga hemligheter"

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)

Inför säsongen 2020/21 valde Mora att satsa på ett oskrivet kort på tränarbänken, Johan Hedberg. Visserligen har han sju säsonger som assisterande coach och målvaktstränare i NHL bakom sig, men han hade fram till säsongstarten aldrig varit head coach. Lägg därtill att det var så långt tillbaka som 2004 då han senast som spelare var i elitserien.

Hur har den vågade satsningen av Mora blivit? Jo, helt okej kan man väl säga.

Johan Hedberg har tagit sitt Mora till slutspel i Hockeyallsvenskan. Dessutom utsågs han nyligen till seriens bästa coach.

– Det är jättekul med uppmärksamhet givetvis. Sedan tycker jag det är mer ett lagpris än ett individuellt pris och vi är en hel förening som jobbar tillsammans, säger Johan Hedberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Jag tycker det är ett kvitto till hela Mora IK på att vi har varit konsekventa och hållit det spår vi satte upp från början.

Johan Hedberg är visserligen född i Nacka, men hela sin uppfostran som hockeyspelare fick han i Leksand. Givetvis hade han inte där och då några tankar på att han en dag skulle träna rivalerna i Mora.

– Nej, det hade jag nog inte tänkt. Jag har egentligen aldrig haft ett agg mot Mora. Snarare en respekt. Det var svårt att spela och kul matcher att spela mot Mora som junior.

– Jag tror inte heller att det finns så mycket agg mellan klubbarna längre. Klart att det finns lite hatkärlek och jag tror alla tycker det är kul med derbyn. Tittar vi tillexempel på Globen-matchen (2013) så var det helt slutsålt och inte en enda polisinsats. Folk från Mora och Leksand stod tillsammans och hade kul.

– Klart att det ska vara en tävling och den ska skötas ute på isen. Efter det ska man bete sig som folk.

Är det ändå lite bra för dalahockeyn att den här rivaliteten mellan klubbarna finns med tanke på hur intresset var kring Globen-matchen och alla kvalresor?

– Ja, så ska det vara. Det ultimata vore att ha bägge lagen i SHL. Med det då få ett ännu större intresse för dalahockeyn och ungdomarna att stanna kvar i länet. Inte tappa killar från Hedemora till Brynäs, utan att dom killarna kommer till Mora och Leksand i stället.

– Jag tycker att man ska försöka jobba mer så. Nu vet jag såklart att det är många klubbar i landet som är ute och drar i spelarna från Dalarna, men det är viktigt att Leksand och Mora växer och blir starkare så det är i ungdomarnas ögon där dom vill spela. Sedan ska vi göra rätt också.

DEBOER - EN FÖREBILD

Johan Hedberg kommer alltså från en tid som assisterande coach i San José. Uppdraget som head coach har inneburit en ganska stor omställning i själva arbetet kring ett lag för honom.

– Det är en stor skillnad. Som huvudansvarig har jag såklart sista ordet. Jag tycker att det har varit väldigt, väldigt roligt. Jag trodde att jag skulle kunna klara av det, men jag var inte säker. Sedan kände jag redan efter en dag ”Det här är kul och det jag vill hålla på med”.

– Sedan har jag haft många duktiga ledare som jag lärt mig mycket av under åren. Mycket av min ledare och coachstil har jag fått med mig från Pete DeBoer. Jag tycker att han är extremt duktig och av honom har jag lärt mig mycket.

Kan du peka på någon detalj i DeBoers ledarskap som du anammat?

– Hans sätt att kommunicera på ett enkelt vis. Han är väldigt tydlig i kommunikationen, vilket är något jag också försöker jobba på även om jag är långt ifrån där ännu. Jag försöker att med så få ord som möjligt få sagt det jag vill. Det blir lätt att man snackar för mycket, som jag gör nu (skratt), och det blir lätt att tappa bort det som egentligen är viktigt.

– Pete var het under matcherna, men det var ytterst sällan han tappade humöret inför laget. Du har inte som coach så många gånger under säsong där du kan inför laget tappa humöret, skrika och slå. Du har den möjligheten ett par gånger under en säsong. Sedan tappar du killarna. Där är han väldigt, väldigt bra.

– Jag kommer ihåg då jag spelade för honom, att man kunde vara beredd på att vi skulle få en rejäl utskällning. Men han kom tillbaka, bröt ner matchen lugnt, sansat och tydligt. Konstruktivt i stället för att han ska stå och berätta hur dåliga alla är vilket i slutändan inte leder någon vart även om du kan ”kräma” fram resultat en kort stund av det.

– Där tyckte jag att han var väldigt skicklig med att inte låta känslorna ta över hans ledarskap.

Pete DeBoer.

Har du själv haft några utbrott framför laget den här säsongen?

– Jag skulle säga ett och ett halvt, skrattar Mora-tränaren och fortsätter:

– I vissa lägen måste man såklart använda olika verktyg för att få i gång laget. Ska jag bli arg så ska jag vara det för att jag är arg på riktigt och inte bara en påmålad ilska. Det måste vara genuint.

"ALDRIG TRÄFFAT EN IDROTTSLEDARE SOM HONOM"

Vad har Örjan Lindmark, Peter Iversen och Peter Hermodsson betytt i din inskolningsprocess?



– Enormt mycket. ”Limpan” (Örjan Lindmark) är ryggraden i egentligen allting. Han står där tyst, lugn, trygg och supportande till det att han ser att det är någonting vi håller på att tappa eller han vet inte kommer att gå bra. ”Du, ska vi försöka det här i stället?”. Han kommer med små instick och då vet jag att det är på riktigt. Det är skönt att ha ”Limpan” som en barometer. ”Är ”Limpan” lugn så är det lugnt”.

– Iversen är jättekompetent på alla sätt och vis. Han jobbar enormt hårt och är duktig på målvakter och lagbitar efter att ha varit med så pass länge. Dessutom är han en väldigt bra människa.

– Hermodsson är unik. Jag har aldrig träffat en idrottsledare som är som honom, på ett positivt sätt. Han genuint genomärlig, intelligent och har en jargong med killarna som jag aldrig tidigare sett någon ledare i den positionen ha, så jag har kul varje dag jag är på jobbet, säger Johan Hedberg samtidigt som familjens hund ber om att få påfyllning i matskålen.

Många spelare i Mora har vittnat om det frihet under ansvar Johan Hedberg och hans stab ger till sina spelare, något som 47-åringen tycker är viktigt.

– Vi har ett ramverk över hur vi ska spela och uppträda. Inom dom ramarna är det inte för upp-styrt. Vi vet hur ”forechek” ser ut, vi vet hur ”break out” ser ut, vad idén är. Inom det här vill jag att killarna ska kunna skapa själva och vara kreativa.

– Något vi bestämde från början, eftersom vi bara är två tränare och Peter, att eftersom jag inte är speciellt bra på powerplay så då lade jag det på spelarna till 90 procent. ”Ni kommer upp med break outs. Så här tänker jag och så här ska formationen vara. Sedan vill jag att ni tar hand om det här”. Det har dom gjort föredömligt.

– Daniel Ljunggren har varit ett jätteankare där, (Lukas) Wernblom, "Ludde" Larsson… Det är celebra killar som vet och förstår. Då känns det löjligt om jag skulle gå in och tala om för dom här killarna vad dom ska göra eftersom dom kan det bättre än vad jag kan.

Daniel Ljunggren.

Behöver du även hålla tillbaka killarna ibland så det inte blir för stora utsvävningar?

– Nej, det tycker jag inte. Det kommer tillfällen där vi måste dra lite i tåtarna eller trycka på någonting då det inte funkar. Oftast handlar det om pucktempot, att det går lite långsamt.

– Dom vet, vilket man gör som spelare, och ibland kan man behöva en knuff i rätt riktning bara. Det är en sak som man kan se som mycket frihet.

– Sedan vill jag att killarna ska våga. Jag ser hellre att du går bom men ändå vågat i stället för att bli passiv, backar hem och blir ”slagen” på så sätt. Sådan är jag också som person och ledare, att jag vill ge förtroende, vill att killarna ska våga och ha kul. En spelare som trivs med livet och situationen kommer spela en bättre hockey än den som kommer ner med rädsla och ångest. En positiv känsla är bättre.

Hur klarade du själv som målvakt, vilket är en utsatt position, att hantera just sådana bitar?

– Jag lärde mig. Det är absolut en utsatt position. Hade jag då jag själv spelade vetat vad jag vet idag hade jag varit en mycket bättre målvakt. Klart att jag var mycket, mycket hetare som spelare än vad jag är som ledare.

"VILL HA HÖGT TILL TAK"

Om vi ser till det ledarskap som oftast råder i NHL, hur mycket av det har du tagit med dig in till Mora och Hockeyallsvenskan?

– Det mesta. Jag har inte varit ledare i Sverige sedan hockeyskolan på 90-talet, säger förra OS och VM-målvakten med ett leende och fortsätter:

– För det första vill jag i mitt ledarskap genuint att det är jag och ingen annan. Sedan tar man influenser från andra ledare, man lär sig av vad jag tycker har fungerat hos andra ”vad gjorde han bra och vad fungerade inte för honom”…

Är det stor skillnad på ledarskapet i NHL i början på 2000-talet då du debuterade jämfört med idag?

– Efter 2010, 2012 någonstans började dels komma in många unga killar i NHL. Du var tvungen att spela in billigt folk och det kom in många killar från juniorligorna och så vidare. Unga killarna är annorlunda med behovet av feedback, att bli sedda och så vidare.

– Det här tycker jag märktes väldigt mycket i USA. Sedan hade vi ett lag i San José som innehöll Joe Thornton, Joe Pavelski…, killar som varit med ett tag och sett den världen jag spelade i och den värld som är idag. Dessutom hade vi unga killar som tänkte helt annorlunda.

– Jag tycker att det är viktigt att ha en bra grupp för den utbildar sig själv. En grupp med fostrande spelare som är så pass starka att dom förhoppningsvis får med sig dom unga killarna som behöver guidning.

– Målet med min ledning är att jag egentligen inte ska behöva stå där inför matcherna ”ni vet exakt vad som måste göras”. Ju mindre delaktig jag behöver vara desto bättre jobb har jag gjort.

– Jag tycker att den här gruppen vi har i Mora är väldigt lyhörd och det är ett fantastiskt fint gäng att jobba med. Det har inte varit någon dag där jag sett att dom inte köper det vi gör. Dom kanske inte håller med om allt, men dom försöker och gör sitt bästa.

Påminner lite om framgångsrika företag, att man som chef har som mål att inte behöva gå in och peta i allt.

– Så känner jag i alla fall. Om jag ser att dom sitter och pratar om saker så behöver inte jag gå dit och pladdra.

Mora har haft en säsong där resultaten varit blandade. Trots allt har laget nu tagit sig till slutspelet mot SHL.

– Jag tycker att vi varit konsekventa i vår spelidé och utförandet av den. Det är en stor del. Jag vet att det här spelet fungerar och kan vara effektivt. Samtidigt har killarna köpt in på den.

– I stället för att tveka och göra saker på egen hand när det gått tungt har vi gått tillbaka till det vi ska göra som ett lag och jag tycker att vi har blivit bättre och bättre på det under säsongens gång.

– I början var vi väldigt aggressiva, vilket var något jag ville ha och fortfarande vill ha, men vi gick för hårt. Vi gick på allt. Det var energiskt och fartfyllt, men helt plötsligt var det tre mot en och två mot en framför egna kassen. Första tanken var att killarna skulle ha ett tänk där dom var aggressiva. När dom sedan fått in det tänkande har vi kunnat dra lite i handbromsen. Sedan har vi blivit bättre på att känna av när vi kan forechecka, sätta press, när det är bättre att slå av och så vidare.

– Där har vi haft en bra kommunikation. Det har kommit in killar till mig och sagt ”jag tror att vi ska ändra lite här” ”vad tror du om att göra så här?” Det är underbart. När exempelvis Mattias Nørstebø kommer in och säger: ”Vi borde dra ner på aggressiviteten där” så lyssnar vi då han berättar varför.”Okej, det köper vi”. Jag är absolut ingen hierarkisk ledare utan jag vill ha väldigt högt till tak.

SLUTSPELSDRAMA VÄNTAR

Ikväll inleder Mora sitt slutspel med match mot ett Björklöven som dalalaget mött flera gånger under säsongen.



– Björklöven är ett väldigt skickligt lag men många individuellt skickliga spelare med bra fart och kreativitet, välskolade, välcoachade. För oss handlar det mycket att sakta ner deras lag i mittzonen, ta ner deras fart. Det kommer vi behöva göra med ett bra ”gap”, ”forecheck” och ”backcheck”.

– Sedan blir det såklart viktigt med spelet framför mål, målvaktsspelet, powerplay och boxplay. Det är oftast var som avgör i slutspel.

Inga hemligheter med andra ord?

– Nej, det finns inga hemligheter. Jag sitter och kollar på vad dom gör och deras killar kollar på vad vi gör. Är det någonting dom inte redan vet vid det här laget så får dom väl se det nu.

En viktig sak när det är tajta matchserier är tiden mellan matcherna, återhämtningen, hur kommer ni jobba där för att killarna ska orka hålla fokus minst 60 minuter i varje match?

– Nu har det varit en speciell säsong. Vissa stunder har vi inte ens kunnat träna utan det har bara varit vila mellan matcher. Bland annat spelade vi fem matcher på sju dagar. Så fort vi hade möjligheten så sa vi ”håll er borta från rinken så ses vi imorgon i stället”.

– Nu blir det en tuff resa och vi tycker det är bättre att ligga kvar i Umeå efter matchen på onsdag och bussa hem nästa dag. Vi har haft den här frågan uppe både i NHL och här hemma. Vissa vill sova kvar medan andra vill åka hem. Vissa kan sova på bussen medan andra inte kan det och då är hela dagen för den personen förstörd. Det finns alla olika personligheter, men vi försöker göra det bästa för laget.

– Sedan blir det mycket rehab och jag tycker att vi har gjort ett väldigt bra jobb med fysen, att hålla i den hela säsongen. Även om det varit en tung match eller period så har vi inte fuskat med fysen. Killarna har fått legat i och jag vet att vi kommer ha nytta av det nu.

Ska det bli kul?

– Ja, det ska bli skitskoj, avslutar Johan Hedberg med ett stort leende.



