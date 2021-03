Doldisbacken skriver kontrakt värt över 80 miljoner kronor

Los Angeles Kings säkrar upp en viktig del av sin blålinje för de närmaste tre åren då man sajnar ett nytt avtal med Matt Roy.

Matt Roy valdes av Los Angeles Kings i sjunderundan av 2015 års draft men hans NHL-debut skulle dröja fram till 2019.

Därefter har 26-åringen, lite i skymundan, växt ut till en stabil och bra NHL-back. Roy har totalt spelat 119 matcher i Kings och stått för 31 poäng.

I fjol var Roy en av de stora positiva överraskningar i ett annars väldigt blekt lag. Han hade +16 i plus/minus-statistik vilket var överlägset bäst i bottenlaget och han blockerade även 100 skott vilket var bäst i laget samt 132 tacklingar som var tredje bäst.

Den framgångsrika säsongen gjorde att han fick en röst till Calder Trophy och Årets Rookie, han kom därmed på 13:e och sista plats i omröstningen (av alla som fick röster på sig).

Matt Roys nya treårskontrakt med Los Angeles Kings sträcker sig till 2024 och har en lönetaksträff på 3,15 miljoner dollar. Det innebär att det totala kontraktsvärdet är 9,45 miljoner dollar, vilket är lite drygt 80 miljoner kronor.

👏 @mattroy6 signs a three-year contract extension with the LA Kings!



