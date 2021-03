Äntligen dags för de första slutspelsvalen. Lagen från Allettan är storfavoriter och ska handplocka sina motståndare inför play-in. Det ska vara en enkel promenad till åttondelsfinalen, men det finns i alla fall ett motståndarlag ingen vill välja.



Efter sju sorger och åtta bedrövelser är det äntligen dags för slutspel i Hockeyettan.



Det har varit en säsong som präglats av pandemin. Coronautbrotten har, som det känns, varit fler än det går att räkna och allt har försenats igen och igen. Men tillslut är 20 slutspelslag ändå utsållade och slaget om en eftertraktad plats i Hockeyallsvenskan kan ta sin början.



Först ut: play-in. Steget som fyra av lagen tar sig an med mer skräck än förtjusning.



De är så att säga i slutspel, men ändå inte och för Mariestad, Kalix, Piteå och Visby/Roma skulle det vara ett fiasko att åka ut. De är lagen från Allettan som bara ska städa av bottenskrapet som snubblat sig vidare från de allt annat än glamourösa vårserierna.



Men riktigt så enkelt är det förstås inte.



Lagen från Allettan spelar ju play-in för att resultaten under våren varit föga imponerande och i den valbara gruppen Halmstad, Vännäs, Vallentuna och Eskilstuna Linden finns mer än en potentiell mina.



Nå väl, Eskilstuna Linden som var nykomlingar ifjol och var snubblande nära ett negativt kvalspel för bara någon vecka sedan borde inte ha så mycket att hämta. Likaså blir det tufft för Vallentuna där en ganska grå helhet är beroende av att några få stjärnspelare ordnar allt.



Men sen...



En hel klunga av klara slutspelslag drog en kollektiv suck av lättnad när Vännäs slog ut Kiruna IF i den sista omgången av den norra vårserien och på så vis eliminerade den potentiellt mest krävande resan.



Men Vännäs är inte bara ett gäng som kan städas av. Den gamle SHL-backen Jesper Jäger har gjort ett styvt jobb som tränare och fått en ung oprövad grupp att växa. Vännäs har en glöd och ett starkt försvarsspel som inte får underskattas. Föga underhållande, men uppenbart framgångsrikt.



För att då inte tala om Halmstad. Hallänningarna var i final (mot Väsby) ifjol, men har trots att de efter en ojämn höst tvingades ta omvägen via vårserien ett bättre lag i år.



Fjolårets grunder och arbetsmoral finns där, men i år är det fler som bidrar i offensiven och laget har så väl rutin från tuffa matcher som de offensiva nycklarna för att låsa upp den här typen av tillställningar.



De är laget som är betydligt bättre en positionen de befinner sig i inför slutspelet. Laget som ingen egentligen vill välja.



Det är all press på Allettan-lagen och härligt skrälläge för utmanarna från vårserierna.



Äntligen är det dags för slutspel!



Så hur väljer lagen?



Låt mig gissa att mötena vi kommer se efter dagens valprocedur är följande:



Mariestad-Eskilstuna Linden

Kalix-Vännäs

Piteå-Vallentuna

Visby/Roma-Halmstad

Matchrapporter: Piteå kvalklart trots förlust mot Östersunds IK Kalix klart för kval efter seger mot Bodens HF Tranås måste kvala efter förlust mot Halmstad