Svenskt målvaktspar – efter skadekrisen

De gick in i säsongen med Matt Murray som självklar förstemålvakt och med Marcus Högberg som backup.

Sedan har dock allting gått åt helvete för Ottawa Senators och deras målvaktssituation.

Först åkte Högberg på en underkroppsskada i slutet av februari, något som först bara skulle hålla honom borta en par veckor men som sedan har förvärrats. Då lyfte Senators upp Joey Daccord till NHL.

Sedan blev Matt Murray överkroppsskadad vilket ledde till att Daccord kastades in i hetluften och Filip Gustavsson flyttades upp till NHL-truppen.

I onsdagens match mot Vancouver Canucks var det dock Daccords tur att åka på en skada och Gustavsson fick då kliva in och göra NHL-debut.

Nu ger Ottawas general manager Pierre Dorion en uppdatering kring skadeläget på målvaktssidan. Enligt honom bedöms Murray 'vecka-för-vecka' medan Högberg kan vara tillbaka i slutet av mars men kommer då inleda i AHL-laget Belleville för att matchas igång. För Daccord ser det dock värre ut. Enligt Dorion är det en långtidsskada som kan se den 24-årige keepern missa resten av säsongen.

Pierre Dorion - Daccord's injury is not short term. Murray is week to week. Hogberg could be in Belleville by the end of the month for a conditioning stint. — TSN 1200 (@TSN1200) March 19, 2021

Pierre Dorion - Daccord will be long term, probably done for the year. — TSN 1200 (@TSN1200) March 19, 2021

KOMMER MATCHAS IN I AHL

Senators plockade dock upp svenske Anton Forsberg på waivers tidigare i veckan som kommer komma in och ge understöd till Filip Gustavsson.



Som tur är för 'Sens' del har de ett litet uppehåll nu och spelar inte igen förrän på måndag. Det gör att Anton Forsberg kan komma in i god tid och det verkar även som att han kommer få vakta kassen i AHL i helgen för att komma igång. Forsberg har nämligen inte spelat en enda match den här säsongen, varken i NHL eller AHL.

Därefter kommer alltså Forsberg och Gustavsson att vara Ottawas målvaktspar den närmaste tiden fram till att skadekrisen löst sig.

Pierre Dorion - Forsberg is going to play for Belleville tomorrow night to get a tune-up game in. — TSN 1200 (@TSN1200) March 19, 2021

