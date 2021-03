Sågar svensken: ”Den sämsta målvakten jag sett på 19 år”

Jonas Johansson ser ut att trejdas från Buffalo till Colorado.

Då håller inte The Athletics Sabres-reporter John Vogl tillbaka i sin kritik mot svensken.

”Han är den sämsta målvakten jag sett under de 19 säsonger jag har bevakat Sabres”, skriver Vogl på Twitter.

Efter flera år inom Buffalo Sabres organisation ser Jonas Johansson nu ut att ha gjort sitt i klubben.

I stället ryktas han vara på väg till Colorado Avalanche. Säkerligen ett glädjande besked för 25-åringen från Gävle som därmed går från ett av NHL:s sämsta lag till ett av de bästa.

Det finns dock en del personer som inte är alltför ledsna över att se svensken lämna Sabres.

En av dem är John Vogl, som jobbar som Buffalo Sabres-reporter för The Athletic. Han går nämligen ut och sågar Johansson utmed fotknölarna.

”Jag kan utan tvivel säga att 'Avs' får den sämsta målvakten som jag har sett under de 19 säsonger som jag har bevakat Sabres. Han räddar inte puckar på varken träning eller match”, skriver Vogl på Twitter.

Jonas Johansson is likely going to Colorado, according to @KevinWeekes.



I can say without hesitation that the Avs are getting the worst goalie I've seen during my 19 seasons covering the Sabres.



He doesn't stop pucks in practice or games. https://t.co/lFC8cy6Epl