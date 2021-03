Svenskbacken skadad – så länge blir han borta

Philadelphia Flyers svenske backRobert Hägg har åkt på en axelskada. Det tvingar 26-åringen till vila i minst två veckor, meddelar klubben. Vill det sig illa för Hägg kan det till och med bli upp till en månad utan spel.

Hägg har i år gjort 21 matcher för Flyers och svarat för ett mål och en assist.

