Inför säsongen betraktades de som en spännande outsider som förmodligen skulle höja sin nivå, men som ingen riktigt räknade sig stordåd ifrån. Nu sitter de plötsligt i en position där de kan få välja sitt motstånd i åttondelsfinalen.

Forshaga är på god väg att ställa till med något stort och det är helt rimligt att de ligger där de ligger.



Okej, handen på hjärtat. Hur många av er satt inför säsongen och tänkte att Forshaga, det blir verkligen ett lag att räkna med inför slutspelet?



Jag gjorde det definitivt inte i alla fall, det erkänner jag mer än villigt.



Jag tyckte det såg intressant ut. Intåget för Dennis Hall på tränarbänken borgade för att det skulle bli betydligt mer seriöst än det varit tidigare i Värmland och värvningar av Viktor Lennartsson , Joel Källström Englund och Anton Brandhammar kittlade.



Men ett lag att räkna med inför slutspelet? Kom igen!



Forshaga skulle ju vara det unga träningsvilliga laget som växte under säsongen och lade grunden för framtiden genom att sätta en ordentlig träningskultur och satsa på hunger istället för trötta veteraner.



Men nu står vi där. Inför ett slutspel där den lilla föreningen mycket väl kan komma att bli en faktor att räkna med.



När Forshaga högst välförtjänt spöade Piteå med 7-3 på onsdagskvällen skaffade man sig en position i tabellen som gör att man har slagläge att komma topp fyra. Att man således kommer få välja sitt motstånd inför en åttondelsfinal.



För Forshaga ska hålla undan för Östersund. Själva möter man avsågade Hanviken i sista omgången medan haussade men hackande Östersund spelar borta mot Piteå.



Forshaga har med sina 29 poäng redan tagit fler pinnar än den södra Allettans fyra Huddinge (27) och skulle i den sista omgången faktiskt kunna passera Teg (som spelar hemma mot Hudiksvall) och nå en tredjeplats. Vilket läge inför en stundande valprocedur!



Men låt oss lyfta blicken från tabellen och placera den på isen.



Det är ingen slump att Forshaga ligger där de ligger. Det finns en frenesi och kraft i sättet laget spelar ishockey på. Kombinerat med en hel del finess och spelglädje.



Spetsspelarna har klivit fram. Viktor Lennartsson har alltid varit en sylvass snajper, men i Forshaga spelar han som en ledare. En härförare som visar vägen. Henrik Olsén har både rutin och smartness och när Joel Källström Englund vaknat på rätt sida slår han mästerliga passningar. Oliver Kandergård är härligt irrationell och mängden av vattenbärare som gör jobbet och drar sitt strå till stacken är många.



Men det är inte bara att man spelar bra. Forshaga ser ut att ha förbannat roligt också. Som att man är en grupp som trivs.



Sättet att vifta med klubborna i luften för att fira mål och segrar får man väl anta är något som fötts ur corona-restriktioner. ”Vi gör så här istället för att flåsa pesten på varandra när vi blir glada” typ. Men med vilken lyster och energi spelarna gör det.



Utöver det vägvinnande spelet är det många goda signaler Forshaga sänder ut.



Utvecklingen under Dennis Hall har gått fortare än vad någon hade kunnat förutspå, men nu står Forshaga där.



Som ett lag som ger andra gäng skrämselhicka inför det stundande slutspelet.



* * *



Kristianstad vann för andra gången i följd i Renew Arena igår och har nu två raka hemmamatcher på sig att slå in matchbollen och skicka Väsby tillbaka ner i Hockeyettan.



Visst känns det väl som att Nyköping (förutsatt att inget norrlag går upp) kan börja förbereda sig på att flytta till västra serien igen?

