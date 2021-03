Imponerar i AHL - snittar en poäng per match

Först sköt han 1-0 i upptakten av den andra perioden. Sen spelade han snyggt fram danske Joachim Blichfeld till dennes matchavgörande 4-1-mål i den tredje perioden.

Joel Kellman hade en ny stark match i AHL.

Svensken noterade alltså 1+1 i 4-3-segern mot Bakersfield Condors och har totalt gjort tre stycken tvåpoängsmatcher den här säsongen - på bara sju framträdanden. Totalt snittar han en poäng per match efter att ha levererat 2+5 på sina sju matcher. Under debutsäsongen gjorde 26-åringen 16 poäng (4+12) på 25 matcher i AHL.

Joel Kellman har under säsongen också hunnit göra fyra matcher för San Jose Sharks, men utan att göra någon poäng. Han har också spelat 14 matcher för Kristianstad i HockeyAllsvenskan, där det blev 3+2 på 14 matcher.

