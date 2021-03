Det jag befarade har besannats och Väsby har fått värsta möjliga start på play out-spelet. Ett play out-spel som knappt ens hunnit starta.

Med två raka segrar på lika många dagar vänder Kristianstad hem till Skåne för två möjligheter att avgöra matchserien på hemmaplan. Skulle man misslyckas med det väntar ett femte och avgörande möte i Stockholm och Renew Arena.

Jag tror dock det avgörs redan i omgång tre och därmed behåller Kristianstad sin allsvenska status. För, som jag ser det, talar just nu ingenting för att Väsby ska vända på steken. Visst, Raphaël Lavoie kommer tillbaka och stärker upp offensiven men jag tror inte det räcker.

I samband med tränarbytet från Tuurula till Lusth har man gjort ett försök att täppa till den blödande defensiven. Det har inneburit att man spelar kompaktare som lag, vilket leder till färre målchanser.

MER NOGGRANNA MED PUCK

Färre målchanser inte bara mot eget mål utan även i offensiv väg. Man ligger inte på ”rulle” på samma sätt utan blir mer stillastående i mittzonen, vilket medför att man inte riktigt får till de där fartfyllda spelvändningarna som man har kunnat se tidigare under säsongen när puckvinsten har skett vid ett gynnsamt läge.

Det kanske ska tilläggas att Kristianstad, nu under säsongens viktigaste matcher, även är mer noggranna med pucken och gör allt i sin makt för att inte förlora puckinnehavet vid fel läge.

Kristianstad har tagit ett stort kliv mot nytt allsvenskt kontrakt. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Matchbilden har varit liknande under lagens två första möten där Kristianstad har malt ner sin motståndare de första två perioderna och därigenom klivit ut i ledningen inför den sista perioden.

I sista perioden har spelet svängt över till Väsbys fördel som då tagit över taktpinnen. Känslan är att man kommit på sig själv med att inte ha något att förlora i det läget och kastat loss det man har i jakten på reducering/kvittering. Kristianstad har dock lyckats freda sig och klivit av med segern båda gångerna.

Det ska bli intressant att se hur matchbilden kommer se ut på lördag i Kristianstads Ishall. Där får Väsby tillbaka Lavoie och frågan är om man inte ska kasta loss redan från start istället för att inleda avvaktande och återigen låta Kristianstad få diktera villkoren.

Nu har man testat att spela tajt och, i ärlighetens namn, ganska tråkigt under två matcher utan vidare resultat. För att tala klarspråk är det inte via ett defensivt och avvaktande spel man vunnit sina matcher under säsongen, snarare tvärtom.

VINNER I TRE RAKA

Jag tror dock inte man byter inriktning och kastar loss utan min gissning är att Kristianstad tar hem serien redan i match tre.

Ska man ha en chans med det spelet man nu anammar är det viktigt att ta ledningen i matcherna. Lyckas man med det växer laget och kan spela med ännu bredare marginaler. Hamnar man i målmässigt underläge, vilket man gjort båda matcherna hittills, blir det ofta kontraproduktivt när man plötsligt tvingas forcera sitt spel i jakten på att komma ikapp målmässigt. Då är det lätt hänt att man blottar sig och ett baklängesmål blir ofta ett faktum.

KIK-tränaren Mikael Gath. Foto: Mathilda Ahlberg/Bildbyrån

Jag ser gärna att Väsby släpper loss redan från start i nästa match då den mer tillbakadragna taktiken inte fungerat särskilt väl hittills. Dessutom har man nu hamnat i läget att man inte har något att förlora och bör därmed bli mer desperata. På lördag får vi svaret.

DE GÅR VIDARE

Jag noterade även att det blev två jämna historier i åttondelsfinalerna där AIK och Västerås gick segrande från det första mötet.

Det är även dessa två lag jag tror ska gå vidare till kvartsfinalen så småningom. Nästa batalj i åttondelsfinalerna sker på fredag och en eventuellt avgörande match går av stapeln på lördag.